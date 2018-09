Director de la Policía sobre Quirinito: “Toco madera que los vamos a agarrar”

El director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, aseguró este sábado que se están haciendo todos los esfuerzos para reapresar al prófugo Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito).

“Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y todo lo que hay que hacer para tener a Quirinito preso, para que venga a responder cómo salió de la cárcel, cómo fue que se murió y está vivo”, dijo al ser entrevistado por el periodista Adolfo Salomón, en el programa Verdades al Aire.

Bautista Almonte, tocando sobre su escritorio, dijo “Vamos a agarrar a Quirinito. insistió” Mire Toco madera que lo vamos a agarrar”.

Por otro lado, Bautista Almonte atribuyó el problema de la delincuencia y la criminalidad en el país al Código Procesal Penal, por lo que abogó por su modificación.

“El problema es que hay que hacer una modificaciones a nuestros códigos que permitan que la justicia se aplique como debe”, dijo.

Consideró que en el código se debe cambiar la figura instancia privada, que permite que el caso no se siga cuando la víctima no le da seguimiento.

“Porque lo agarramos con un celular y usted sabe lo que hace el juez, no hay querellante, no. Qué dice el Ministerio Público es a instancia privada no vamos a seguir, no pasa nada, lo sueltan. Lo agarramos mañana con dos celulares, ahí viene las dos víctimas y le decimos es él, es un reconocido delincuente, lo tenemos aquí, no es acción pública, es de instancia privada “, sostuvo.

Sostuvo que en el caso de los delitos complejos como son de acción pública y el Ministerio Público le da seguimiento.

“El problema aquí es el robo simple, esa percepción es el raterismo, , porque lo que son los delitos complejos nosotros los resolvemos y como es de acción pública el Ministerio Público asume y nosotros conseguimos prisión”, indicó.

Explicó que en busca de que se produzcan modificaciones sean reunido con los legisladores y dijo que ellos están de acuerdo con algunas propuestas que él tiene.

“Nosotros el próximo lunes nos estamos reuniendo con el presidente de la Comisión de Interior- no especificó del cuál cámara legislativa- con algunas formulaciones muy claras que van a ayudar a mejorar lo que tiene que ver con la seguridad porque lo que es la reincidencia es demasiado alta”, anunció.

El director de la Policía rechazó que la delincuencia y la criminalidad se les hayan salido de las manos a las autoridades.

“Yo no creo que se ha ido de las manos, no. Yo creo que tenemos delincuencia, eso es cierto”, dijo.

Aseguró que ellos están trabajando en el fortalecimiento de la prevención.