Héctor Acosta presenta “Que baile mi gente” en Santiago

SANTIAGO. La grandeza personal y artística, su carisma con el público popular del Cibao y muy en particular para el de esta ciudad fueron demostrados nueva vez por “El Artista de la Patria”, Héctor Acosta durante la presentación el pasado sábado de su concierto “Que baile mi gente” realizado con gran éxito en el área de parqueo del Monumento a los Héroes de la Restauración, un evento de puro sentimiento, con lo mejor de El Torito.

Desafiando todos los pronósticos del tiempo y las amenazas de lluvia, el pueblo llano, la gente común atendió, desde muy temprano, la invitación del artista, quien con este montaje agradeció el cariño de sus seguidores cibaeños durante 27 años de carrera musical.

La actividad inició a las 8:32 de la noche con la aparición en escenario de los comunicadores Joseph Tavárez, Sarah Sued y Dj Franchy para dar paso a un nuevo artista de Bonao José “El Galán de la Bachata” quien abrió el concierto con los temas “A las Mujeres le gusta que le den dinero”, “Ingrata”, “No hay nada tan hermoso”, “Pecadora” y al cierre un popurrit en homenaje al bachatero Juan Bautista.

Luego, a las 9: 16 subió a tarima Acosta con el tema “Sin merengue no hay fiesta”, para permanecer por más de dos horas ininterrumpidas en un recorrido por parte de sus temas más populares entre los que se destacan “Menos que nada”, “Quizás si Quizás no, “Llorando me dormí”, “Rescate I”, “A pasito lento”, “Enamorado”, primeros merengues de la noche y luego dar paso a la parte más romántica con bachatas, boleros y rancheras entre las que se destacan “Si tú estuvieras”, Popurrit de Boleros I, “ Perdóname la Vida”, “Me duele la Cabeza” tema que realizó junto al joven artista Félix Miguel, quien estuvo encadenado a la plazoleta del Monumento el pasado año, reclamando tomaran en cuenta su talento.

“Amorcito Enfermito”, “Me voy (El anillo) y hasta la inclusión de una salsa “Si me recuerdas” fueron parte de las interpretaciones del artista quien durante el show tomó un momento para agradecer a Dios.

Héctor Acosta también interpretó los merengues Homenaje a Benny Sadel, Clásicos de los 80, “El Mujerón”, “El Puerco ta Chivo”, “La Quiero ver”, para concluir con “Parrandero” (La leña ta aquí) despertando la algarabía de la fanaticada cibaeña la que concluyó haciendo “olas” en apoyo a su equipo Las Águilas Cibaeña

El artista agradeció los 15 años de trabajo que pasó junto a la agrupación Los Toros Band al interpretar un Popurrit de boleros románticos que popularizó junto a ese grupo.

De igual forma al Alcalde Abel Martinez “por tirarse arriba este concierto” y apoyar de manera irrestricta a Héctor Acosta en toda la logística y organización de la actividad.

Héctor Acosta agradeció el respaldo de su amigo el ex presidente de la República, Hipólito Mejía, quien recibió un notable cariño del público con aplausos y su coro característico “llegó papá”.

Durante el concierto “Que baile mi gente”, en el que se resaltan los aspectos técnicos, buen sonido, pantallas e iluminación, Héctor Acosta se unió a las voces que solicitan a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) traer a la Arena del Cibao los Premios Soberano por considerar que están dadas todas las condiciones para su producción desde Santiago “la mayoría de los artistas vivimos de Villa pa abajo, asi ahorramos gasolina” dijo Acosta