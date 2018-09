Imparten taller Comunicación en el Siglo XXI, Redes Sociales vs. Medios Tradicionales

Ambos expositores coincidieron que “la inmediatez es el común denominador en redes sociales, y que los medios tradicionales, deben complementarse con base en la credibilidad”.

Santo Domingo.- A propósito de celebrarse el 15 de septiembre como “Día Internacional de la Democracia” por resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), impartió un taller formativo e interactivo titulado “La Comunicación en el Siglo XXI” como parte de su programa continúo de capacitación profesional.

De inmediato, la jornada formativa recibió en escenario a los comunicadores Miralba Ruiz y Roberto Cavada, quienes disertaron sobre la realidad de la producción y realización de televisión versus la incidencia de las redes sociales como novedosos vehículos de información e ideas, que a juicio de ambos, su común denominador es la inmediatez o velocidad.

Entre los ejes transversales expuestos por los profesionales de la comunicación reflexionaron respecto al uso adecuado de plataformas como Instagram (IG), y Twitter (TW), la brevedad de caracteres, la calidad de los contenidos colgados o publicados, la veracidad, credibilidad y el respeto por las audiencias como rigor para los narradores de historias -storytelling-; como requisito indispensable para un saludable ejercicio comunicativo desde las nuevas tecnologías.

Ruiz aseguró que la televisión dominicana ha sufrido una transición, “las redes sociales son un medio más. La televisión ha evolucionado, hay quienes lo entienden, y otros no; pero es inevitable. Deben adecuarse y adaptarse sabiendo que el contenido generado no es exclusivo para televisión”.

Admitió que con la aparición de los celulares inteligentes los públicos portan los medios tradicionales en sus bolsillos con plataformas vanguardistas para comunicar e interactuar presentando actividades con naturalidad y espontaneidad. Habló sobre la democratización de la información, la réplica, la libertad e interés. Además detalló la funcionalidad de Instagram, por ser más vistosa, demandada y visual para los instagramers.

Finalizó que los medios de comunicación tradicionales se complementan con las nuevas tecnologías en el “Mundo 2.0” y aconsejó optimizar los formatos, la tipografía, hacer uso del video, imágenes y textos, “no se trata de ganar likes, comments y mensajes directos, sino de conocer a la audiencias para mantenerlas interesadas y aumentar el tráfico. De los medios tradicionales como la radio, la prensa y la televisión, sus fundamentos son vitales, no varían para comunicar en redes sociales”.

De su lado, el -Hombre Noticias-, Cavada; sostuvo que las redes sociales son una terapia social porque antes no se le hablaba o informaba a la población como quería, “las gentes no se veían reflejadas en los medios tradicionales a través de los fríos y tímidos noticiarios, “la televisión es un show, surgió para entretener básicamente, pero educa, orienta e informa.

A mi llegada a Telenoticias quisimos hacer cambios para colocarnos en el “top of mind” de los dominicanos y romper con la seriedad y circunspección, manteniendo la calidad, no solo rating.” Advirtió a estudiantes de comunicación y periodistas presentes que no se debe mentir, tampoco poner en riesgo la integridad física y humana del reportero por abrillantar su imagen o sensacionalismo.

“Como ABC del periodismo es pertinente dominar el formato radial, televisivo e impreso, ¨verificar la credibilidad de los hechos¨ siendo la piedra angular para competir con las nuevas tecnologías. Filtrar por medio de las fuentes, y ahora, añadirles un juicioso y comprometido uso de las redes sociales. ¿Debemos publicar todo, responder a todo o solo publicamos lo bonito?”, reflexionó el periodista cubano.

Con llaneza afirmó que la consagración profesional y los sacrificios no tienen pago alguno, “en televisión todos somos importantes, sin importar la especialidad desde el camarógrafo, el chofer, luminotécnico, sonidista, maquillista, es vocación y cada quien asume un rol”, después de agregar, que los retos y desafíos en producción televisiva subyacen en los niveles de costos o presupuestos, “producir y realizar televisión es costoso.”

Recomendó mantener la sensibilidad, objetividad, el equilibrio, el compromiso, la rentabilidad, la honestidad, respetar a los públicos o audiencias, apegarse al código de ética, crear contenidos calificados y defender los linderos de la línea o política editorial del medio masivo.

”Es determinante trabajar en equipo y estar compelidos a la actualización intelectual permanente para evitar vicios y errores en el idioma español y mantener su pureza, leer periódicos, libros, de todo y mucho, para estar informados, para ser auténticos influenciadores o influencers y adecentar el ejercicio periodístico desde cualquier soporte técnico. Solo así seremos complemento.

Manifestó que las redes sociales no son buenas ni malas, pero pueden desinformar y maltratar la autoestima”, advirtió el presentador del noticiario estelar de las noches por Telesistema.

En la capacitación realizada en la -Galería Holográfica de Grandes Maestros de la Música-, situada en el Teatro Nacional, Plaza de la Cultura; participaron acroartistas e invitados. Su presidenta, Emelyn Baldera; recordó que un objetivo fundamental del taller es formar y educar a comunicadores y periodistas promoviendo la actualización constante.

En su primera edición 2017, los expositores fueron Jatnna Tavarez y Carlos T. Martínez, consagrados comunicadores dominicanos.