CNUS entrega propuesta de modificación a la Ley de SS

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) sostuvo un encuentro con una comisión del Senado de la República donde le presentó un resumen de su propuesta para la modificación a la Ley 81-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social.



Así lo informó el presidente de la entidad, Rafael -Pepe- Abreu, durante una entrevista con Addis Burgos y Nelson Rodríguez, en el programa “Enfoque Matinal”, que se difunde por CDN, canal 37, quien dijo además, que aún no han tratado el tema de manera formal con el sector empresarial.

“Yo pienso que ambas partes lo hemos evitado porque sabemos que son tan lejanas las posibilidades de un acuerdo, lamento decirlo así, que hemos preferido irnos por la vía congresional para ver si el Congreso propicia el acercamiento”, sostuvo Abreu.

Entre los aspectos que el gremialista entiende que deben ser modificados de la Ley de Seguridad Social, citó el aspecto de las pensiones, en términos del sistema de capitalización individual, las cotizaciones, y el Régimen Contributivo-Subsidiado, entre otros.

Con relación a la modificación del Código Laboral, propuesta por los empresarios, Abreu informó que a las 3:00 de la tarde de hoy el gremio visitará al Ministerio de Trabajado donde serán reanudadas las conversaciones.

Reiteró que están dispuestos a realizar los cambios especialmente en el área procesal “porque muchas personas, según los empresarios, estaban abusando de la flexibilidad de los procedimientos”.

“Pero cuando llegamos al escenario, los empresarios no fueron a plantear eso, fueron a plantear temas de carácter económico y contractuales que, por supuesto, los trabajadores no están dispuestos, desde ningún punto de vista eso se negocia. Por eso la negociación se estancó”, manifestó Abreu quien dijo además, que los empresarios no quieren plantear en detalles los puntos en qué consiste su propuesta de reforma.