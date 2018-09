Yeni Berenice no descarta aspirar a altas cortes

La exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo ayer que no descarta aspirar a una de las altas cortes.



“No descarto nada, simplemente digo que por el momento he decidido seguir en el Ministerio Público, pero no descarto aspirar a una de las altas cortes”, precisó.

Aseguró que le han hecho varias ofertas de trabajo, sin embargo, hasta ahora ha decidido seguir como fiscal de carrera.

“Por el momento no he decidido dejar de ser una fiscal de carrera, tengo 16 años de carrera, y por el momento no he decidido ponerle término a mi carrera dentro del Ministerio Público”, expresó.

Añadió que no teme por su integridad física, ya que “temor tienen que tener los delincuentes, el temor lo dejé colgado el día que decidí ser fiscal”.

Reynoso habló en estos términos tras participar en el acto de juramentación de 36 procuradores fiscales que fueron seleccionados para dirigir las diferentes jurisdicciones del país.