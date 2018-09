Mookie Betts es mi JMV

Primero y antes que todo, Mike Trout es el mejor pelotero de las Grandes Ligas. No puedo caer en el terreno de si es el más carismático, si hay una corriente de los que “quieren ser o jugar como Mike”, pero es el primero dentro de su clase.



Segundo, y no menos importante, si tuviese un voto por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana fuese para Markus Lynn (Mookie) Betts, el patrullero derecho de los Medias Rojas de Boston.

Lo que Betts le ha dado al mejor equipo de la campaña en sentido general le hacen merecedor, al menos desde este rincón, del cotizado lauro que muchos pensamos lo ganó hace varias campañas.

Puedo entender el culto constante a Trout. Lo que no me cuadra es que se llegue a la obstinación y, por vía de consecuencia, todo lo que no encaje en esos parámetros sea descartado por completo.

Nunca será culpa de Trout que los Angelinos tengan un pobre desempeño, como mucho menos se le debe restar valía a lo de Betts, cuyo equipo irá a la postemporada, logro al que aportó tanto o mejor que cualquiera en esta contienda.

Sea usted sabermétrico, corriente que respeto, o de la llamada “vieja escuela”, clasificar al baile de octubre sigue siendo la meta de los 30 equipos de las Mayores desde que se inician los campos de entrenamiento.

Por más que a usted le guste el WAR o el BABIP, por más que se desviva por promedio de bateo, jonrones y remolcadas, en algo coincidirá con la parcela de pensamiento contraria: la meta es ganar la Serie Mundial.

No voto, pero Betts es mi candidato al lauro. No solo es que sea líder bate en ambas ligas (.342), en extrabases (hasta anoche tenía 83), entre otros números que compila. Su peso es real en Boston.

Apunte esto

Los Yanquis deben fajarse esta semana para preservar la ventaja de la casa en el partido por el wild card… El fin de semana van a Boston, a donde tendrían que regresar en caso de que salgan airosos ante Oakland ese juego decisivo… Miguel Andújar arrancó la jornada de anoche con 43 dobles y 25 cuadrangulares… Eso es mucho… Juan Soto, a sus 19 años, está dejando su marca en las Mayores… Tiene un gran talento.