“El Mayor Clásico”: Me arrepiento de haberle levantado la mano a “Sosobrita”

El intérprete de música urbana, Emmanuel Reyes, mejor conocido como “El Mayor Clásico”, pidió disculpas al promotor artístico “Sosobrita Music” por haberlo agredido físicamente la semana pasada en Nueva York donde acudieron a la entrega de la décima quinta versión de los reconocidos Premios Urbanos de esa ciudad.

Dijo además que se arrepiente de haberlo agredido porque por muchos años mantuvieron una relación, “más que de trabajo de amigos”.

“A pesar de que trabajamos juntos compartimos la misma casa, la misma pasta de dientes y hasta el mismo jabón. Me arrepiento por haberle levantado la mano como persona y como artista porque yo tengo familia y tengo hijos y mi familia sabe que no soy ese tipo de persona”, dijo durante una rueda de prensa.

El intérprete de “Ven menéate” indicó que él siempre se ha destacado por su buen trabajo y porque nunca ha tenido problemas personales con nadie.

“Estoy dando la cara como hombre y como artista, asumiendo mi responsabilidad. Soy una persona que siempre me he destacado por lo bien que he hecho y he trabajado, por mi forma de ser y nunca he tenido problemas personales con nadie”, manifestó.

El Mayor se abstuvo de dar detalles de las razones que lo llevaron a cometer el hecho y aseguró que más adelante dará a conocer los motivos de su reacción.

“Gracias a los placeres que me brinda mi carrera no he agredido a nadie en ningún sentido”, señaló el artista.

El cantante reconoció que se le “fue las mano” y recordó que su relación con “Sosobrita Music” fue más que laboral.

De acuerdo con un video que circuló por las redes sociales, “El Mayor” le dio una bofetada a su excompañero de trabajo, en el en el Teatro United Palace de New York donde recibió un reconocimiento durante la entrega de los Premios Urbanos. Hasta el momento se desconocen los motivos.

Algunos de sus colegas se pronunciaron al respecto solicitándole que se disculpará con el empresario artístico.

Por: Dumary Elizabeth Almonte Brioso