Peralta anuncia el país recibirá tres plantas de gas en los próximos días

Santo Domingo._ El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, informó que en esta semana llegarán al país desde Puerto Rico tres plantas de 33 megavatios a gas, las cuales podrían entrar en funcionamiento en 30 días, lo que garantizará el suministro de la energía eléctrica cuando las plantas que están salgan de funcionamiento por mantenimiento.

“La buena noticia que nos dieron es que están llegando desde Puerto Rico, en esta semana, tres plantas de 33 megas a gas que podrán entrar en funcionamiento en 30 días”, informó al ser entrevistado por los periodistas Addis Burgos y Nelson Rodríguez en el programa “Enfoque Matinal”, que se transmite por CDN, canal 37.

Explicó que entre finales de octubre y los primeros días de noviembre ya AES de Andrés habrá pasado de 110 a 230 MW y que completaría en febrero próximo. Apuntó que el mantenimiento de las plantas que estaba pautado para octubre próximo será reprogramado, lo que quiere decir que no saldrán de servicio, hasta que las que van a llegar estén produciendo a un 100 por ciento.

Sin abundar sobre el tema, el funcionario apuntó que durante la participación del presidente Danilo Medina en la 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), inversionistas norteamericanos le mostraron su interés en Punta Catalina, “porque se ha hablado de que se quiere colocar el 50 por ciento de Punta Catalina”.

Peralta anunció además que Punta Catalina inicia su encendido en octubre, “entre octubre y diciembre estará sincronizándose y a partir de diciembre comenzará a entrar en el sistema 40 MW, de manera que en el mes de febrero una de las turbinas estará generando más de 300 MW y ya se sentirá la entrada”.

Pacto eléctrico

Con relación al pacto eléctrico, el ministro Administrativo de la Presidencia dijo que tanto el Gobierno como el sector empresarial han tenido un interés de eso funcione, “pero es algo de varias patas”, y que uno de los ejes fundamentales es el sector político.

“De nada sirve que el Gobierno firme un pacto, que ya está listo para firmar, y que el sector político no firme ese pacto porque entonces, solamente estaríamos nosotros amarrados y sin ningún compromiso, si llegara otro partido en el 20; 24; 28 al Gobierno no tiene compromiso de eso porque no lo firmó”, explicó Peralta.

En ese sentido, hizo un llamado al sector político y al partido de la oposición para que asuman ese compromiso y que lo firmen, pero de igual modo, si tienen alguna objeción, que la plateen a todos los que están discutiendo ese pacto.

Líder en crecimiento

Peralta aseguró que los fundamentos de la economía dominicana “están muy bien, estamos ledereando a toda América Latina en el crecimiento”.

“Somos el país líder que más ha sacado gente de la pobreza en los últimos seis años, ningún otro la ha sacado a nivel nuestro. El país anda económicamente bien”, subrayó.

Conflicto en el PLD

El también dirigente político reconoció que existen diferencias a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana -PLD-, las cuales han querido violentado el centralismo democrático de esa entidad política.

“Ahora ya no es la decisión de la mayoría que se impone, sino, lo que una minoría quiera evita que medidas que tomen la mayoría se logren y eso está mal porque eso no permite una buena gobernabilidad”, reveló. Entiende que la unidad de partido es lo que garantizaría el triunfo en las elecciones del 2020.