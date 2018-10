Wellington Arnaud propone Pacto Nacional por la Justicia

Santo Domingo.- El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, propuso un Pacto Nacional por la Justicia en el país que garantice una verdadera independencia del Poder Judicial y que lo libere del control político en que se encuentra, a los fines de que el Poder Ejecutivo no tenga influencia en el Ministerio Público, como ocurre actualmente.

“Este Pacto Nacional por la Justicia busca que tengamos un régimen de consecuencias real, donde el que la haga la pague, porque es necesario que el Poder Judicial tenga una verdadera independencia del Poder Ejecutivo y que finalice de una vez por todas el control político que el Gobierno de turno ejerce en ese Poder del Estado.

Para lograrlo, Wellington Arnaud propuso que entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), todas las facultades de derecho de las universidades del país, las iglesias, el Colegio de Abogados de la República Dominicana “propongo nos sentemos en la mesa y estemos dispuestos a firmar un compromiso, como se hizo con el 4% para la Educación, que de llegar a la presidencia todos estemos obligados a cumplirlo”.

Respecto a la figura del Procurador General de la República, Arnaud aclaró en un comunicado que no es más que un Ministro de Justicia y que son sus atribuciones las que tienen que estar bien definidas, entendiendo que lo correcto sería que no tenga incidencia cuando se nombren los fiscales y que tampoco tenga ningún tipo de autoridad sobre esas personas.

“Porque el Procurador es un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo, pero no puede tener la atribución de controlar personas que dependan de él, ni de manipular la justicia porque evidentemente ese es el problema principal que tenemos en la República Dominicana”, dijo.

Recordó que solo con la unidad del Partido Revolucionario Moderno se puede sacar a la corporación económica del Partido de la Liberación Dominicana del poder, y dijo que no se puede seguir apostando a que el PLD se divida porque sus dirigentes tienen demasiados intereses, por lo que hay que enfrentarlos para inhabilitar la dictadura que han constituido para garantizar la impunidad.

Indicó que desde que hizo públicas sus aspiraciones, ha concitado el apoyo de diputados, dirigentes de alto nivel, miembros del partido y alcaldes y que, por ejemplo, durante el recorrido por varias provincias del Cibao fue declarado por los perremeístas de los diferentes parajes, distritos municipales y municipios que visitó como el candidato de la unidad.

Arnaud precisó que un estudio realizado determinó que el 51% de los perremeistas no tenían un candidato dentro del propio partido, siendo esa la principal razón que lo motivó lanzarse como precandidato presidencial. Destacó que esta decisión también fue movida por un equipo que busca junto a él una visión nueva de soluciones a los problemas del país y, que con la capacidad de trabajo recorrerá todo el país.

Arnaud deploró el hecho de que no se le dé seguimiento al presupuesto que se somete y se aprueba en el Congreso, y en ese sentido dijo que junto a equipo económico está preparando una modificación a la Ley General de Presupuesto a los fines de que haya una mejor redistribución de los fondos para los programas sociales y que una vez completado ese documento, lo pasará al PRM para que se haga una propuesta conjunta como partido.

“Hay que entender que un presupuesto no puede ser un relajo, en el Congreso eso ni se lee, ni se discute, no se le da seguimiento, se repite un copy paste de presupuesto y no se gasta acorde a lo establecido, año tras año le he dicho a mis colegas que las generaciones futuras se burlarán de nosotros cuando vean este accionar”, precisó.

Arnaud también adelantó parte de propuesta en pro de la salud consistente en un programa piloto en el que en cada escuela funcione un primer nivel de atención de salud.