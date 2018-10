Empresa norteamericana gana licitación de carbón para Punta Catalina

Xcoal Energy, de Estados Unidos, suplirá 462,000 toneladas métricas de carbón mineral para las pruebas de la central termoeléctrica, a partir de noviembre

Santo Domingo.- La empresa norteamericana Xcoal Energy resultó ganadora de la licitación y posterior subasta inversa para suplir 462,000 toneladas métricas (TM) del carbón mineral que usará la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) en su período de prueba, a partir de noviembre de este año.

Xcoal Energy compitió en precio y calidad con las ofertas que presentaron las empresas Trafigura LTD y CMC Coal Marketing. Luego de la apertura de las ofertas económicas este lunes, las tres empresas se sometieron a una subasta inversa el martes, en la que tuvieron la oportunidad de presentar ofertas de mejores precios en procura del primer lugar.

En la subasta inversa la empresa Trafigura LTD fue descalificada, debido a que su oferta no especificaba el valor de venta del carbón, mientras que la firma CMC Coal Marketing no modificó su oferta, por lo que resultó ganadora la propuesta económica licitada de Xcoal Energy.

Al igual que el acto de apertura de ofertas económicas, la subasta inversa fue encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y dirigida por el presidente del Comité de Licitación y administrador general de la CTPC, Jaime Aristy Escuder.

“El precio que ha ofertado Xcoal Energy es de US$70.45 la tonelada métrica del carbón Tipo A y el carbón Tipo B también se le está asignando a Xcoal Energy por un valor de US$91.95 la tonelada métrica”, expresó Aristy Escuder. “Estos son los resultados en este proceso de licitación y de subasta inversa para la compra del carbón mineral de Punta Catalina”, agregó.

La decisión fue de inmediato certificada por la notario público del proceso, doctora Leida de los Santos, en presencia de los miembros del Comité de Licitación, así como representantes de la Superintendencia de Electricidad (SIE), de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y los miembros del Consejo de Administración de la CDEEE.

Jiménez Bichara agradeció a las empresas que participaron en el proceso de licitación y las invitó a que estén pendientes de la próxima convocatoria a licitación pública para el carbón de prueba de la segunda unidad de Punta Catalina, proceso que se iniciará a partir del próximo mes de noviembre.

Los términos de referencia para la contratación del carbón mineral de Punta Catalina indican que se harán dos licitaciones: la primera que acaba de finalizar para las pruebas de la unidad uno de 376 megavatios brutos y una segunda para la unidad número dos de igual capacidad, para un total de 752 megavatios brutos que producirá CTPC al término de su construcción en la provincia Peravia.

“La calidad del carbón de prueba que se necesita para el período comprendido entre octubre de 2018 y agosto no 2019 es de 1,250,000 TM, distribuidas entre carbón mineral Tipo A (525,000 TM) y Tipo B (725,000 TM). El Comité de Licitación realizará la adquisición de ese combustible en dos procesos de compra separados que abarcarán el suministro de los siguientes períodos: a) octubre de 2018 a marzo de 2019: 462,000 TM, las cuales se distribuirán entre carbón Tipo A (198,000 TM) y Tipo B (264,000 TM); b) abril de 2019 a agosto de 2019: 788,000 TM, las cuales se distribuirán entre cabrón Tipo A (327,000 TM) y Tipo B (461,000 TM). Cada tipo de ese carbón de prueba debe cumplir las especificaciones de diseño de la CTPC, ser lo más homogéneo posible y debe ser suministrado con certeza en los plazos convenidos entre la CDEEE y el Proveedor. Estas exigencias condicionarán los requisitos que serán solicitados a los oferentes/proponentes/participantes para ser habilitados”, indica el documento de referencia.

La notificación y publicación de la adjudicación a favor de Xcoal Energy se realizará formalmente el 5 de este mes y la suscripción del contrato se será antes del día 15.

Toda la información sobre el proceso de licitación de compra de carbón mineral para la Central Termoeléctrica Punta Catalina fue subida al portal de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado, cumpliendo con lo establecido en la ley 340-06, y su Reglamento 543-12.

El Comité de Licitación lo preside Aristy Escuder y lo integran, además, Pablo Rivas, coordinador; Manuel Batista, secretario; Milagros Santos, Rossana Montilla, Manuel Pérez, Rafael Martínez y Leniza Hernández, ejecutivas de la CDEEE. El comité está asesorado por consultores externos tanto en el área técnica como jurídica.

La planta de Punta Catalina se construye con base en un contrato de energía, procura y construcción (EPC por sus siglas en inglés) de US$1,945 millones, en la provincia Peravia, con capacidad para producir 752 megavatios brutos de energía a carbón mineral como combustible base.