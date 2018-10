Por qué no se puede orinar en la ducha y otros 4 datos que no sabías de la vida en la Antártida

En la Antártida, el continente de las condiciones ambientales severas e inhóspitas, no hay pueblos ni ciudades. En este territorio, al cual se refieren a veces como el ‘Marte Blanco’, existen varias bases de investigación en las cuales científicos suelen pasar varios meses en condiciones de aislamiento, temperaturas extremadamente bajas y falta de luz y oxígeno. El portal web AdMe ha descrito siete hechos curiosos sobre la vida en este continente.

1. Aire sin olores

El aire en la Antártida suele ser más limpio que en otras partes de la Tierra. Además, está desprovisto de olor. Al regresar de las expediciones, los investigadores suelen ser sorprendidos por la abundancia y el poder de los olores, incluso cuando solo están caminando por la calle.

2. Cuatro meses en oscuridad

En la Antártida, no hay días ni noches al uso: en invierno el sol no aparece y en verano no se pone debajo del horizonte. Durante cuatro meses reina la oscuridad. Debido a esto, a quienes se encuentran en esas tierras a veces les es difícil conciliar el sueño o comer.

3. Aislados durante los inviernos