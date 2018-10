Diomary “La Mala”: Yo tenía nueve años con este problema y no le decía nada

Santo Domingo, RD. La cantante Diomary “La Mala” que hace unas semanas publicó una fotografía luego de someterse a un procedimiento quirúrgico, conversó en “Esta noche Mariasela” que se tuvo que enfrentar a un proceso de salud muy delicado que puso en peligro sus cuerdas vocales.

La artista dijo que todo comenzó luego de someterse a una cirugía bariátrica hace varios años y debido a que no guardó el reposo correcto, esto le desarrolló una hernia que provocó que varios órganos internos en su cuerpo se dislocaran de su posición correcta.

“Yo tenía nueve años con este problema y no le decía nada a nadie. Yo me había hecho una bariátrica y no tuve el receso que ameritaba. Me fui a un concurso en Puerto Rico que conllevaba un entrenamiento de seis meses muy difíciles y parece que eso me desarrolló una hernia que empezó a moverme los órganos, los pulmones para un lao, el esófago para otro, la manga gástrica dentro del esófago y yo nada… Todo lo vomitaba y yo creía que era parte del proceso”, expresó la artista durante la conversación en el espacio televisivo.

Entonces, contó que luego tuvo que ser ingresada dos veces por dolores en la espalda provocados por la misma hernia, pero aun así seguía cumpliendo con su agenda de trabajo en el país.

“Yo lo único que puedo decir es que Dios tiene un plan conmigo porque en las condiciones que estaba mi cuerpo no era para esa cantidad de esfuerzo tan grande. Yo llegaba a mi casa muchas veces arrastrándome. Eso era bebiendo mucha vitaminas y sueros vitaminados porque no podía ingerir nada sólido, todo era líquido y después lo vomitaba. Entonces llegó un momento que ya estaba acostada en mi cama y ya era el reflujo que me salía y entonces ahí estaban en peligro mis cuerdas vocales y tuve someterme a una cirugía”, explicó la intérprete que ya se encuentra en mejores condiciones, y después de más de un mes sin cantar, dijo que ya está mucho mejor para continuar con su agenda laboral.

La artista se presentará este lunes 15, en Hard Rock Live junto a Freddy Ginebra.