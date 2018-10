El cáñamo desde la antigüedad (VII)

Según el historiador británico de la medicina de Persia Cyril Elgood, tras la introducción del tabaco en Persia y la India por misioneros jesuitas, fue el médico persa Irfán Shaikh, uno de los médicos al servicio del emperador mogol Akbar, quien introdujo la pipa o cachimba alyān (la hookah), en la corte mogol en uso ya en su tierra natal de Persia, que había sido inventada por el médico persa Hakim Abu´l- Fath Gilani como instrumento para fumar tabaco saborizado y para reducir los riesgos de daños a la salud de la fuma.

En la lengua española, la pipa o cachimba de agua, según el diccionario de dudas de la Real Academia Española se llama narguile o narguilé (pipa oriental), y tiene dos acentuaciones válidas en español: la llana narguile, mayoritaria en el uso, y la aguda narguilé, de influjo francés. En castellano, a este instrumento para uso social también se le llama cachimba y shisha. El portal de la ¨Casa Egipcia¨ define ambos términos como sigue:

“La shisha (Narguile, hookah, pipa de agua cachimba), tiene una historia amplia e interesante. Se dice que la costumbre de fumar en pipa comenzó en la India hace aproximadamente unos quinientos años. Sus comienzos fueron primitivos, utilizando en vez de cristal en la base, cáscaras de coco. La arguila es un fenómeno social extendido a lo largo y ancho del planeta, teniendo una mayor influencia y número de usuarios en Oriente. Es usado por millones de personas diariamente, sin discriminar sexo, raza o religión. El fumador de shisha es usualmente una persona paciente, inteligente y culta, que toma este momento para charlar y pensar profundamente en diferentes aspectos de la vida diaria, acompañado por familiares y amigos, que gustan de una amena charla, siempre acompañada de un buen te oriental o un buen café. Desde hace unos años han proliferado los bares (Hookah Bars) en Occidente, que ofrecen la oportunidad de disfrutar de una cachimba”.

“Ciudades como Londres, Paris, Los Angeles, etc. acogen a un gran número de aficionados a este interesante pasatiempo. Es usual encontrar en bares y teterias a lo largo del mundo a estos aficionados jugando a las cartas, backgamón y dominó, charlando durante horas y dejándose llevar por los afrutados y deliciosos aromas que las shishas ofrecen”. Parece, por tanto, que Abu l-Fath Gilani debe ser acreditado como introductor de la alyān, ya en uso en Persia, en la India. Por otra parte, se cree que el tabaco debe haber llegado a Persia alrededor del año 1600, hasta entonces se fumaba en Persia e India cannabis y hachís…”.

Desde hace unos pocos días he tratado de entender el sentido de la pretendida ley que pensaron, escribieron y aprobaron nuestros diputados que condena a la inmediata destrucción de un instrumento, pero que parece no haberse tomado en cuenta que el fumar no es un delito en la República Dominicana, aunque talvez debería serlo.