Domínguez Brito: PLD debe ser renovado hasta en Comité Político

El pre candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, confía en que será seleccionado por su organización para gobernar el país, porque vendrá un proceso de reflexión y la organización deberá ser renovada en su liderazgo.

Domínguez Brito expresó que el PLD deberá escoger si decide que la candidatura que cada uno va a elegir sea aquella coherente con un proceso de cambio y desarrollo.

“El PLD tiene que renovarse desde los comités de base hasta los comités intermedios, hasta los municipales, los provinciales, Comité Central y Comité Político, y todo se hará dentro de los plazos que se decidió en el Congreso del Partido. El PLD tendrá que renovarse en las posiciones electivas sobre las cuales vamos a votar, y eso debe hacerse el 27 de octubre a las 10:00 de la mañana”.

Durante una entrevista en el programa “Verdades al aire”, que produce el periodista Adolfo Salomón y se transmite cada sábado a las 10:00 de la mañana por CDN 37, Domínguez Brito externó que entiende que en las próximas elecciones internas el Comité Central del PLD tiene que elegir el modo de primarias abiertas, simultáneas y administradas y administradas por la Junta Central Electoral, por lo que abogó por transparencia en el proceso de elecciones.

“Y ojo, yo creo que el PRM no tiene opción de hacer lo mismo, si se van con padrón cerrado lo que le va a generar a ellos es que todos sus militantes van a comenzar a llenar como llenan todos los dirigentes y van a tener un caos. Lo mejor es mejor trabajar con el padrón de la Junta, que sea todo más transparente y el que ganó, ganó.

Dio como un hecho que el PLD no está en condiciones de administrar unas elecciones internas por sí mismos, pues cuentan con un padrón electoral que tiene 7 años cerrado y ni un solo joven.

En ese sentido, reveló que hay sectores que no quieren que jóvenes entren al a la organización, y para renovarse y relanzarse “tenemos que tener a los jóvenes dentro. Los demás que quieren mantener ciertos privilegios no quieren, y eso no es posible.”

“Si uno ve que uno perdió, perdió, pero no hay cosa que duela más cuando te quitan algo por lo que trabajaste mucho”, añadió.

El aspirante presidencial explicó que pretende ser el que trabaje sobre lo positivo que se han hecho los gobiernos del partido morado, pero con la conciencia crítica para corregir errores para que la gente sienta que va a tener un mejor futuro.

Encuestas

Al ser cuestionado sobre encuestas que le dan un bajo porcentaje en la preferencia del electorado, el dirigente peledeísta dijo confiar en algunas y otras no, pero que da más seguimiento a las tendencias, al crecimiento que va llevando como candidato y que unos se estancan y otros bajan, por eso “estamos llenos de entusiasmo y de gente que quieren trabajar”.

Domínguez Brito afirmó que tiene la experiencia y la madurez necesaria para aspirar a gobernar el país, la cual le permite entender y manejar el Estado de la manera correcta, y resaltó entre sus virtudes que no tiene manchas ni ha estado en ningún escándalo.

Recordó su labor en las instituciones que ha dirigido como el caso de Medio Ambiente, donde según él, logró el rescate del río Ozama contra empresas que vertían desperdicios y chatarras o la protección de importantes zonas del país, además de que tuvo que encausar incluso a miembros de su partido en materia de corrupción.

El ex funcionario explicó que de llegar al gobierno se enfocará en la calidad educativa para que los jóvenes se desarrollen y logren obtener buenos empleos.

Ley de Partidos

Reveló además que la Ley de Partidos Políticos (33-18) no es la mejor, porque hay artículos que pueden causar inconvenientes, sin embargo, aclaró que porque alguno de estos sea inconstitucional no se debe matar esa normativa.

“Si se apodera al tribunal que se declare inconstitucional ese artículo, y seguimos”, externó al referir que entre los que serían inconstitucionales o no, son los puntos especialmente de qué un candidato puede hacer en una pre campaña, porque interpretativamente estos no pudieran ni siquiera hablar de sus propuestas políticas en televisión, lo que si viola la Constitución.

Jueces

Sobre la escogencia de los nuevos jueces por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dijo entender que el presidente Medina hará todo lo posible para que sean electos magistrados sin tachas, y de manera transparente.

Sobre os que exigen transparencia en ese proceso, en especial la embajadora de Estados Unidos en el País, indicó que todos tienen derecho a opinar aun siendo un diplomáticos, pero deben hacerlo con respeto.

Delincuencia e impunidad

Al Salomón preguntarle sobre un informe que indica que el 73% de la población dice que la criminalidad y la corrupción son los principales problemas que afectan a los dominicanos, Domínguez Brito dijo que “este gran mal de la delincuencia y por qué existe y no hemos tenido solución, es porque la hemos combatido con las herramientas que no son las válidas”.

“He dicho en el pasado, lo digo ahora y lo diré en el futuro que el gran problema es la impunidad, la impunidad coyuntural… y luego hay otros medios que trabajar como oportunidades para los jóvenes, educación, etc., pero eso es a mediano y largo plazo, la gente quiere una decisión ahora, y no hay otra decisión que apresar a aquel que comete el crimen”.

Al comentar que el tema del crimen será principal prioridad en un gobierno suyo, indicó que hará un nuevo Departamento de Investigaciones Policiales de la Policía (Dicrim) con 3,000 personas profesionales, porque “se necesitan policías preparados, que sepan manejar escenas del crimen… No podemos seguir con Policías que solo hayan llegado a un octavo curso…Yo empecé ese proceso entrenando jóvenes con el FBI, proyecto que debe seguir para actualizar a los agentes”, agregó.

En tanto, dijo que se realiza un buen trabajo en el control en las instituciones, pero el problema es la impunidad con las personas que roban millones, por lo que deben haber personas en la cárcel para dar el ejemplo, y deben haber sanciones por más medidas de control que tengamos, “si no se hace así, no hay solución”.

Dijo que “si esa gente no ve que caen presos no dos ni tres años, libertad condicional, ni prisión dominicali ¡20 años en un cuartito de 15 metros cuadrados preso, entonces la corrupción va a seguir, tiene que haber una posición del Estado, de los medios de comunicación, de la sociedad. Tiene que haber sanción”.

Además, el dos veces procurador general de la República expresó que lo correcto cuando se está en la Procuraduría es no opinar de expedientes que no se conocen bien, como el caso de Odebrecht, y el de los Super Tucanos.

“Yo creo que él está haciendo un esfuerzo, y le digo cuando lo veo que Dios le de la fuerza y sea conforme a la verdad y la justicia”, en referencia al actual incumbente de la Procuraduría, Jean Alain Rodríguez.

PLD ha hecho mucho en casi 20 años

El también exministro de Trabajo valoró que su organización ha hecho mucho por el país en sus casi 20 años de Gobierno, al reconocer el crecimiento y estabilidad económica de la nación, una tasa de inflación y cambiaria más o menos controladas, con un aumento progresivo de turistas y la construcción en ese sector, además de las infraestructuras.

Resaltó que según el Fondo Monetario Internacional rindió un informe donde expone que República Dominicana es el país de mayor crecimiento en América Latina, y deploró que hay mucha gente que no se conforma, que quiere más.

Observó que actualmente continúa la inversión extranjera en el país, y que quiere ser un gobernante positivo y optimista, que cada persona tenga su casa, porque “aprendí que nada llega so y nada se regala, es un transcurso, y sé que para ser presidente debo trabajar duro”.

Avalancha de indocumentados- Migración

Recordó respecto al tema de Migración, refirió que cerrará al menos tres de los cinco consulados en Haití y que de las 130 mil visas que se otorgan todos los años, los va a limitar y a negar, sin embargo, resaltó que dará los permisos para que haitianos puedan estudiar a nivel superior en el país.

Dijo que el primer problema es que “todo haitiano que tiene un pasaporte se le da un visado y eso no está bien”; lo segundo es que el que no consiguió pasaporte por falta de acta de nacimiento busca la opción de cruzar la frontera ilegalmente, esto ayudado por la corrupción de militares, por lo que entiende ese sistema debe ser transformado, especialmente el control militar y los inspectores, además el paso de armas y el contrabando de productos.

Dijo que mejorará los bordes y especificará la delimitación de manera física, para ir solucionando los problemas y mejorar el comercio con centros logísticos.

Valoró que Haití es el país más importante para República Dominicana en materia de exportación, pero que no hay una posición clara con el sistema migratorio respecto a esa nación.