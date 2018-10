Líderes (2 de 3)

“Un campeón necesita una motivación por encima y más allá de ganar”: Pat Riley, entrenador de equipos de NBA. “Ganar es la cosa más importante en mi vida después de respirar. Respirar primero, luego ganar”: George Steinbrenner, fallecido ex propietario de los Yanquees de Nueva York. Comunican dos diferentes filosofías. Riley asume el ganar con visión sensata; ganar no fragua campeones sino sus motivaciones humanas fuera del juego, son esas las forjadoras de carácter para trascender correctamente. Steinbrenner en cambio ve el ganar desde una óptica egoísta, como irrenunciable conquista personal. Visión menos sana del competir, individual y socialmente desafortunada. Ganar debe ser medio, no fin y el perder asimilarse como aprendizaje. Dos espejos para líderes del PLD mirar ahora.