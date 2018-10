¿PLD, otra C. por A.?

…Entonces, en 2003, un pasado no muy remoto, competían por el poder Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch, Rafael Suberví Bonilla, Enmanuel Esquea Guerrero, Hatuey Decamps, José Rafael Abinader y Ramón Alburquerque. Y la conclusión de tan cómica historia fue que el otrora poderoso PRD devino en una C. por A. de la que hoy Miguel Vargas Maldonado es dueño casi absoluto…La historia se repite, ahora en un PLD carente de mediación, con Leonel Fernández, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret, Reinaldo Pared Pérez, Andrés Navarro, Temístocles Montas, Rafael Crespo y Danilo Medina… (¿Quién se quedará con la nueva C. por A.?).