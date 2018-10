365 millones de dólares para canelo Álvarez

¡Todo el dinero del mundo para el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez!…sí, así como se lee.

Canelo Alvarez, campeón mundial del peso mediano, firmó el contrato más alto en la historia del deporte: 365 millones de dólares con la prestigiosa empresa DAZN, se reportó este miércoles.

El estelar púgil de 28 años de de dad y con una foja profesional de 50 victorias, dos empates y una derrota, tendrá que realizar 11 peleas y de esa manera cumplirá lo establecido en el millonario contrato.

Con la ganancia de todo ese dinero Canelo Álvarez supera el monto (de dinero) que devenga el pelotero estadounidense del béisbol de las Grandes Ligas Giancarlo Stanton quien firmó un privilegiado convenio económico que lo beneficia con 325 millones de dólares, pero por un período de 13 años.

Canelo Alvarez, sin importar el tiempo, devengará los 365 millones de dólares después de celebrar once peleas incluida la que tendrá el 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York con el británico Rocky Fielding quien es el campeón supermediano avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Canelo Álvarez, quien el pasado 15 de septiembre en pelea celebrada en el coliseo T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, Navada, conquistó el cetro mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al derrotar por decisión mayoritaria a Gennady Golovkin con quien, el 16 de septiembre de 2017, empató un controvertido combate.

Giancarlo Stanton,quien pertenece a los Yanquis de Nueva York, había firmado el jugoso contrato con la organización de los Marlins de Miami para convertirse en el atleta de más dinero en la historia del deporte y en específico de las Grandes Ligas.

.Canelo Álvarez, quien también ha sido monarca mundial del peso mediano junio, posteó en su cuenta de Twitter que se siente muy contento por haber llegado a un acuerdo millonario con la compañía DAZN.

Y precisó: “Esto feliz con este contrato…pero quiero decirles a mis fanáticos, a mis fans, que seguiré adelante y que les doy las gracias por siempre confiar en mi”

También en su cuenta de Twitter el peleador mexicano les aseguró a sus fanas que tendrá una preparación magnífica para su serio combate con el titular supermediano de la AMB.

Lo que informa ESPN

La plataforma deportiva ESPN, bajo la firma de su reportero de boxeo Salvador Rodríguez, dio a conocer también histórico contrato (de 365 millones de dólares) que Canelo Alvarez firmó con DAZN.

Esta es la crónica de Salvador Rodríguez:

“El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez firmó el contrato más grande en la historia del deporte, con un acuerdo por 365 millones de dólares garantizados por los próximos 11 combates, incluyendo el del próximo 15 de diciembre en Nueva York ante Rocky Fielding, dejando atrás el de 325 millones de dólares firmado por 13 años del pelotero de Grandes Ligas Giancarlo Stanton.

Ya ESPN había adelantado la noche del martes que sería DAZN la plataforma que iba a distribuir por los próximos cinco años las peleas de Canelo Álvarez, pero acuerdo el no se cerró sino hasta entrada la madrugada, cuando Saúl, Eddy Reynoso, Chepo Reynoso, Óscar de la Hoya y Eric Gómez, estos dos últimos por parte de Golden Boy Promotions, firmaron el histórico acuerdo. Dan Rafael de ESPN reportó de inicio más detalles del contrato, incluyendo las peleas y la garantía, además, charló con Canelo y De la Hoya en Nueva York.

“Esto es sólo gracias al trabajo duro. Lo más importante para mí era darle a los fans la oportunidad de verme pelear sin la necesidad de pagar 70 u 80 dólares por mis peleas en pago por evento. Eso es lo más importante de todo esto”, expresó Canelo.

“Es muy importante para mí darle a los fans las más grandes peleas y las más importantes, y les prometo que siempre lo haré. La pelea de diciembre con Fielding es peligrosa. Subiré de peso y no sé cómo se vaya a sentir mi cuerpo. Pero siempre me gustan los retos y estoy feliz de que mis fans puedan verme por un costo muy bajo”, añadió el jalisciense.

Agradeció Canelo el apoyo de HBO y Showtime, quienes dieron la plataforma a sus más grandes combates hasta el momento. “Nunca me preocupé porque confío en mí. Sé lo importante que era para cualquier plataforma a la que fuera, me siento agradecido con HBO y Showtime por lo que hicieron para mi carrera, pero estoy feliz de avanzar y tener la posibilidad en una plataforma que es el futuro. Siempre me han gustado los retos y este es uno más. Sin importar el tiempo, devengará los 365 millones de dólares después de celebrar once peleas incluida la que tendrá el 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York con el británico Rocky Fielding quien es el campeón supermediano avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

