Águilas Cibaeñas suspenden de manera indefinida a comentarista Luichy Sánchez

El Consejo de Administración de las Águilas Cibaeñas suspendió de manera indefinida como comentarista y/o narrador de las cadenas de radio y televisión al accionista y miembro del Consejo señor Luichy Sánchez.

La resolución fue dada a conocer vía su presidente y vocero,Adriano Valdez Russo, luego de ser tomada tras una reunión el mediodía de este viernes.

La medida contra Luichy Sánchez surge por declaraciones recientes de este a través de las redes sociales, informando sobre problemas a lo interno de la franquicia.

“Atentos prensa…. a punto de explotar crisis entre directivos de @aguilascibaenas Les aseguro que algunos tendrán que esconderse o abandonar Santiago con lo que diré”, fue el comentario del accionista aguilucho el pasado Miércoles en su cuenta en Twitter @LuichySanchez, pero horas más tarde posteó que “debido a llamadas que he recibido, aclaro que cuando expresé “con lo que diré” eso no es inmediato. Esperaré su momento. Todo dependerá de quienes tienen la pelota en sus manos”.

EN tanto, la tarde de este viernes Sánchez publicó en la misma red social que : “Aunque no he sido notificado, mis compañeros de transmisión fueron informados ayer por el presidente de @aguilascibaenas de que he sido excluido de la cadena aguilucha. Lo extraño es que el presidente y yo vimos el juego juntos anoche”.

A continuación el texto íntegro de la resolución:

El Consejo de Administración de las Águilas Cibaeñas resolutó la suspensión de manera indefinida del señor Luichy Sánchez de sus funciones como comentarista y/o narrador de las cadenas de Radio y Televisión

Las declaraciones del señor Sánchez no se corresponden con el espíritu de armonía y unidad que existe y debe prevalecer en el equipo.

Las diferencias entre accionistas siempre existirán, pero nunca es saludable que sean hechas públicas, sobre todo por uno de sus miembros.

Históricamente los antiguos accionistas de Águilas Cibaeñas nunca sacaron a relucir sus diferencias, por lo que rechazamos enérgicamente la actitud del señor Sánchez.