Juan Hubieres reitera continuará lucha

El presidente de la Federación de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, dijo que ese sindicato no convocó a huelga para esta semana y atribuyó la convocatoria que circuló al gobierno y a sus “bocinas”.



“Que le quede claro a ustedes, no hubo huelga nacional, nosotros no la convocamos, derrotamos a las bocinas, derrotamos al gobierno, pero la lucha continúa” dijo al ser entrevistado por Addis Burgos y Nelson Rodríguez, en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37.

Además, Hubieres afirmó que la solución del transporte está en que el gobierno entienda que no debe convertir a los transportistas en miserables, como dijo pasó con los cañeros.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la directora del Intrant, Claudia Franchesca de los Santos, de que supuestamente él se opone a la a modernización que trae la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, aseguró que le está mintiendo al pueblo. “ella sabe que el Presidente dijo tienen un mes para que se pongan de acuerdo y yo le dije” señor Presidente, nosotros no necesitamos de los dos pesos que algunos están pidiendo, invierta eso en salud, señor Presidente”.