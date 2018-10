Danilo Medina en Bohechío: “Lo que va a pasar en los campos de la región sur va a ser inconmesurable”

BOHECHÍO.- El presidente Danilo Medina proclamó que la hora del sur es la agropecuaria y exhortó a los sureños a seguir avanzando en los Proyectos de Desarrollo Agroforestal que impulsan junto al Gobierno para poder decir “que en estas provincias se acabó la deforestación y la miseria”.

“Lo que va a pasar en los campos de la región sur va a ser inconmesurable. La gente cree que La Hora del Sur es si desarrollamos hoteles y vienen turistas, eso puede ser un componente, pero La Hora del Sur es la agropecuaria”.

El jefe de Estado hizo estas afirmaciones durante su Visita Sorpresa 225, en el Centro Regional de Capacitación Agrícola y Forestal, donde se reunió con los comunitarios y autoridades de Hondo Valle, Juan Santiago, Sabaneta, Las Cañitas, Independencia, Bahoruco, Los Fríos y Barahona.

Tras conocer la buena marcha de los proyectos y escuchar a los beneficiarios por espacio de tres horas, Danilo Medina les dijo “es un placer sentir el impacto en las comunidades. Quiero felicitarlos a todos”.

“Estos proyectos van a transformar la vida de todos ustedes. Cuando ustedes crecen, el país crece. No están solos. Ya no tendrán la tentación de deforestar de nuevo y no van a erosionar la tierra donde producen. Vamos a devolverle la vida a los ríos”.

Fijó como meta para el 31 de diciembre de 2018 la siembra de 400 mil tareas. Hasta el día de hoy, hay 308,203 sembradas. La proyección de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal es sembrar 102 mil tareas más este año.

“Vamos a trabajar con todos los que quieran trabajar. Es una inversión de siete mil millones de pesos que estamos convirtiendo en riquezas para ustedes”.

Premio mayor vendrá cuando empiecen a producir

En alusión a la notable felicidad de los comunitarios por bancarizarse a raíz de los ingresos que están recibiendo con las iniciativas, expresó que “lo que están recibiendo es la colita. El premio mayor lo tendrán cuando empiecen a producir”.

Un país de clase media

El jefe de Estado explicó que estos programas, al igual que otras políticas públicas implementadas en su gestión de Gobierno, responden al objetivo de convertir a República Dominicana en un país de clase media.

Señaló que se trabaja para construir una clase media sólida, que avance y que transfiera su riqueza a futuras generaciones.

“Lo estamos logrando. Hoy en día tenemos más gente en clase media que en pobreza, pero nos falta consolidar a un segmento que ha salido de la pobreza pero se encuentra vulnerable. Con estos proyectos tendremos una República Dominicana de clase media”.

Titulación definitiva y formación empresarial

Expuso, además, que los proyectos tienen componentes de titulación definitiva y de formación empresarial. El primero, es para que “después que tengan esas riquezas en sus manos, sepan que eso es de ustedes y que nadie se los pueda quitar”.

En tanto, el segundo componente permitirá dotar de los conocimientos necesarios a estos pequeños productores de subsistencia que de la noche a la manana pasarán a ser empresarios agrícolas. “Los vamos a enseñar a hacer negocios; van a tener muchos más”.

Aprovechar lluvias

En ese contexto, Danilo Medina llamó a los comunitarios a aprovechar los tiempos de lluvia para avanzar lo más rápido posible. “La velocidad de estos proyectos depende de la lluvia. Vamos a sembrar lo más que se pueda para que avancemos en estos proyectos”.

Para tales fines, dispuso la compra de un bulldozer adicional para cada proyecto.

Presa Monte Grande

También se refirió a la Presa Monte Grande, la cual calificó como la obra de Bahoruco, Independencia y Barahona y una parte de Pedernales, debido al impacto que tendrá en la gente de estas provincias.

“Estamos creando las condiciones para que ustedes tengan de qué vivir en el futuro. Poco a poco vamos haciendo las cosas. Del cuero sale la correa, cuando sean comunidades prósperas muchas de las cosas que hacen falta no tendrán que pedirlas porque vendrán por gravedad”.