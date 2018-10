Manuel Crespo propone reformas al sistema educativo y financiero

El aspirante Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Crespo, planteó la necesidad de una verdadera reforma a los sistemas educativos y financieros dominicanos para garantizar la generación de riquezas y empleos de calidad, lo cual permitirá que la población pueda beneficiarse del crecimiento económico que experimente nuestra economía, con lo que se garantizaría mejores condiciones de vida.

El también miembro del Comité Central del PLD aseguró que tanto el sistema educativo como el sistema financiero han estado desconectados del actual modelo de desarrollo; por lo cual entiende que los mismos han llegado al final de su ciclo histórico.

“A partir del año 2020, nosotros implementaremos un nuevo modelo de desarrollo económico para generar riquezas y empleos de calidad, impulsando una gran alianza público-privada entre el gobierno y todos los sectores económicos del país”, explicó Manuel Crespo.

El presidente del proyecto Presidencial Relevo Democrático dijo que las escuelas se convertirán en el centro gravitacional de la comunidad, donde saldrán no solamente los mejores bachilleres, sino también los técnicos que demande el aparato productivo nacional.

“Además de los bachilleres y los técnicos de calidad para el sector productivo requerido por el nuevo modelo de desarrollo, también de las aulas saldrán los mejores atletas para las competiciones nacionales e internacionales, y los cultivadores de las Bellas Artes en todas sus manifestaciones”, indicó.

El precandidato Presidencial peledeista dijo que en el caso del sector financiero comercial, comenzará el proceso de reformas por el Banco de Reservas,” donde todo el proceso de acompañamiento técnico y financiero, también estará orientado de manera prioritaria a impulsar actividades que generen riquezas y empleos de mucha calidad”.

Manuel Crespo afirmó que en la actualidad en los bancos comerciales, es más fácil accesar a préstamos orientados al consumo, que aquellos que estén destinados a emprender un negocio o para inyectarle capital a cualquier empresa.

“Actualmente en la banca comercial el 65 % de los préstamos que se colocan están orientados al consumo, que no es malo, pero no puede existir ese desbalance, que cuando una persona va a buscar un préstamo para un vehículo, usted se lleva el vehículo y al mes lo llaman para firmar el préstamo. Sin embargo, cuando lo solicitas para emprender un negocio, o para inyectárselo como capital a una empresa, te mandan a buscar todos los papeles del mundo, y después de pasarte meses buscándolos y completarlo, cuando vas al banco te dicen sencillamente que no calificas”, expresó.

El aspirante Presidencial del PLD visitó al ex alcalde del distrito municipal El Pinar, Franklin Pujols y otros dirigentes peledeistas de ese municipio de la región sur del país, así como coordinadores de su proyecto Presidencial Relevo Democrático.