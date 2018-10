Espectáculos Públicos suspende de la radio a comunicadora por “vulgar”

Sanción_ La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos -CNEPR- suspendió las presentaciones en radio y televisión por un periodo de 30 días de la comunicadora Radhelkis Grisel Jorge, mejor conocida como “La Perrys, La Josiadora”, por expresarse de forma grosera en el programa radial santiaguero “Los hijos de la gran tuta”, que se difunde cada mañana por Turbo 98.

Mediante la resolución número 007-2018, la entidad también advirtió a los propietarios, directores, conductores, encargados o afines, de los diferentes medios radiofónicos y televisivos, para que se proceda hacer cumplir la presente resolución.

“Se procede a inhabilitar de sus presentaciones en radio y televisión por un periodo de 30 días, a partir de la notificación de la presente resolución, a la comunicadora, Radhelkis Grisel Jorge (La Perrys, La Josiadora), por haber hecho uso vulgar, desaprensivo, irresponsable, soez e impropio siendo, la radio, un medio de marcado interés general y que tiene influencia determinante en la conformación de la opinión pública, la edificación de las personas y una incidencia importante en la conducta ciudadana”, indica la resolución.

De igual modo, Espectáculos Públicos se reservó el derecho de iniciar el proceso judicial en contra de los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de la emisora “Turbo 98” y del programa “Los Hijos de la Gran Tuta” en su condición de comitentes al incumplimiento de esta resolución de acuerdos a la Ley y el Derecho.

Dentro de los considerandos de la resolución, la entidad detalló las palabras expresadas por Jorge en un horario clasificado para todo público, “…y tu marido dizque tiene que masturbar porque tú no pudiste llegar a sacársela, que’e eso. No mi amor, la mujer tiene que volverse una mardita loca en la cama y hacerle de to’ a su marío’ y buscar esa vaina. Porque si no lo haces tú, bebé… lo va hacer otra… y lo van a dar todo por el todo por ese movimiento lechístico”.

La resolución fue firmada por fue firmada por su presidente J.M. Hidalgo; la vicepresidenta Glenys Thompson Polonio; los miembros Cándido Ventura Ortega, Elido A. Reyes Peña, Plinio S. Candelaria y por la infrascrita secretaria, integrantes de Espectáculos Públicos.