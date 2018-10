Desfile de campeones en Boston será el miércoles

Tras su victoria sobre los Dodgers en el Juego 5 que les dio el título de la Serie Mundial, los Medias Rojas tienen previsto realizar su desfile de campeones el miércoles a las 11 a.m. ET en Boston, según un vocero del equipo. La ruta todavía no se ha anunciado.

Este fue el cuarto título para los Patirrojos desde el 2004 después de ponerle fin a su sequía de 86 años sin un campeonato. El inicialista Steve Pearce fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial Willie Mays después de pegar un jonrón para empatar el partido y un doble para alejar a su equipo en el Juego 4 antes de sacudir par de cuadrangulares en el Juego 5.