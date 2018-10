Pamel inicia gira en Colombia

Santo Domingo. Pamel Mancebo, quien ha tenido un 2017 intenso con la promoción de su álbum “Urgente y Necesario”, prepara maletas para partir a una de las plazas internacionales más importantes. Y es que después de agotar más de 15 puntos a nivel nacional, ahora su destino apunta a la ciudad de Bogotá, Colombia para promoción.

El intérprete de “Menor que usted”, hará una gira de medios y se reunirá con un grupo de fanáticas que se han puesto en contacto con él, para de esa manera empezar a dar esos primeros pasos de internacionalización. Adicional, el artista tiene pautado visitar Guatemala, Panamá, El Salvador y otros países de Centroamérica.

Ir a Colombia representa un reto para el cantautor. “A pesar de que es la primera vez que voy a salir a Suramérica con mi música, por las redes he sentido el cariño de personas que me escuchan y escriben desde allá. Las redes sociales y las plataformas de distribución digital de la música muchas veces nos permiten ver cuáles son esos países que deberíamos visitar. Me llama la atención porque hay mucho mercado y mucha receptividad para mi género de música (pop)”, enfatiza.

Para su más reciente disco “Urgente y Necesario” incluyó ritmos dominicanos. “Siempre estoy abierto a nuevos ritmos y retos musicalmente hablando. Me gusta ser espontáneo en cuanto a eso. Cuando estoy escribiendo las canciones ellas mismas dicen hacia dónde y a qué genero van. Pero siento que hay mucho que seguir contando envuelto en la línea romántica”, explica Pamel.

Regresando de Colombia anunciará fechas y lugares de dónde se estará presentando tanto en Santo Domingo como en otros puntos del país. Sumado estará a final de año en Estados Unidos con presentaciones en New York, Miami y Boston.