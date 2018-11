José Ricardo Taveras: RD jugando al polo, como pelota, entre la pata de los caballos

Como “un craso error”, calificó José Ricardo Taveras la firma de un acuerdo de “consulta política” entre la República Popular China y la República Dominicana, el cual se enfoca en un trabajo “conjunto en foros multilaterales…”

El secretario General de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) se expresó en esos términos al comentar el anuncio realizado por el presidente Danilo Medina desde Beijing, donde afirmó que ya había sido firmado un acuerdo en esa dirección, para lo cual, entre otras cosas, se crearía una comisión mixta bilateral.

Afirmó que el gobierno viene cometiendo un error tras otro en la política exterior, entre los que se incluye obtener, sin reparar en el precio, un escaño como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no porque ambas cosas sean negativas en si mismas, sino por el momento en que se producen.

“No estamos preparados, estamos mal servidos y tampoco tenemos el peso para jugar en esa liga, mucho menos en momentos en que se libra una guerra comercial, concurrentemente con las tensiones generadas por el expansionismo de Beijing sobre el Mar de China y las consecuentes disputas por la hegemonía sobre las importantes rutas comerciales del Océano Pacífico, el inminente rearme de Japón y las tensiones aún insepultas de nuclearización en la península de Corea, entre otros importantes riesgos no menos complejos en próximo y medio oriente, por lo que no resulta para nada conveniente que el gobierno dominicano pase a ser un muñeco de trapo disputado por gigantes, lo que lejos de beneficiarnos podría eventualmente afectarnos”, indicó.

Aseguró que el nivel de dependencia que mantiene la economía dominicana con los Estados Unidos es un factor para nada desdeñable a lo hora de tomar ese tipo de decisiones, toda vez que una asociación inoportuna en uno de esos “trabajos conjuntos en foros internacionales”, podría, en contextos especiales, acarrear sanciones norteamericanas “que a nuestro entender comenzarían con restricciones al libre acceso del mercado norteamericano que nos brinda el DR-CAFTA, lo que visto en este momento parece improbable si existiere un manejo prudente del tema, pero para nada imposible frente a una administración que ha demostrado que no baraja pleitos con los grandes, mucho menos con países pequeños”.

El abogado Taveras Blanco dijo reconocer y compartir que tener relaciones con cualquier país del mundo es un ejercicio de soberanía y que respeta el derecho que tiene el gobierno de decidirlo como lo hizo.

Sin embargo, anotó que “la diplomacia es un ajedrez que se juega considerando donde se acomoda mejor el interés de cada país, no por amor u odio, por afinidad o incompatibilidad, se juega por conveniencia. En ello no caben pujos de grandeza, tampoco la sana pasión de querer jugar en ligas ajenas a nuestro peso, se diseñan de modo tal, que en base a parámetros objetivos podamos establecer, en el tiempo y en el espacio, los escenarios y alianzas necesarias para procuración de las mayores ventajas que requiera el interés nacional, cuidando singularmente no comprometerlo.”

El ex director de migración y ex diputado al congreso nacional expresó que nadie duda que las relaciones con China tarde o temprano habrían de ser, pero que son temporalmente inconvenientes, especialmente si conllevan pactos para jugar en pareja en el escenario internacional, porque “esa jugada nos conduce impertinentemente a un torneo de polo, en una liga en la que comparecemos como pelota entre la pata de los caballos, así mismo, como pelota, no como taco, caballo y mucho menos jinete.”