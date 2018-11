Video: Gonzalo Castillo dice si el pueblo quiere, Danilo será nueva vez presidente

Santo Domingo.- El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo expresó este viernes que si el pueblo dominicano quiere que Danilo Medina sea nueva vez el presidente, “Danilo Medina será nueva vez el presidente en el 20-24”.

“Lo que si nosotros sabemos es que el tema de la reelección del presidente Danilo Medina es un tema del pueblo dominicano”, indicó Castillo al ofrecer declaraciones en su oficina.

Indicó que el pueblo es que tiene la última palabra y decide a quien quiere que le gobierne y le administre la cosa pública.

Hace varios meses, el mandatario dominicano dijo que en marzo de 2019 decidirá sobre el tema de la reelección.

Otros funcionarios también se han referido al tema como el caso del aspirante a la Presidencia, Reinaldo Pared Pérez, quien indicó que es necesario esperar a marzo del próximo año para definir el tema de la reelección presidencial que es cuando el presidente Danilo Medina dijo que hablará sobre el tema.

En el Congreso son cada vez más frecuentes los rumores de que se introduciría un proyecto de modificación a la Constitución para que el presidente Medina pueda reelegirse, y al respecto, el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que él no tiene conocimiento, y que “no vean donde no hay para modificar la Constitución. Primero hay que aprobar una ley que declare la necesidad y esa ley no ha llegado”.

En tanto, el vicepresidente nacional del PRM, Roberto Fulcar, advirtió que un proyecto de modificar la Constitución para la reelección del presidente Danilo Medina generaría ingobernabilidad en el país y agregó que para ello “los números no dan como suma, no dan como división, ni como resta ni multiplicación, porque no es un problema aritmético sino de la desestabilización e ingobernabilidad que provocaría un intento de reforma constitucional en la República Dominicana del 2018, que está lejos de ser el país del año 2015 cuando fue impuesta la voluntad continuista”.

