Constitucionalistas se oponen a modificación Constitución para relección presidencial

La Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965 afirmó este domingo que se oponen a que la Constitución sea modificada para dar paso a una segunda repostulación del presidente Danilo Medina.

El presidente de la fundación, Andrés Fortunato, aseguró que los dirigentes políticos han querido jugar con la Constitución, modificándola “cada vez que a alguien se le antoje”, por lo que se oponen a que la misma sea reformada a favor de una reelección presidencial.

“Bajo ninguna circunstancias una ley se puede reformar para favorecer a quien le ha modificado y nosotros que saludamos el trabajo que está haciendo el presidente Danilo Medina, y básicamente esa alianza que ha hecho con China, que le va a provechar muchos al país, pero no vamos a saludar de que el presidente de la República Dominicana caiga otra vez en el error de modificar la Constitución de la República para reelegirse”, expresó Fortunato.

Al celebrase el martes el Día de la Constitución, los combatientes militares, explicaron que si Medina intenta repostularse otra vez y el Congreso Nacional lo aprueba, el país caería en un vacío democrático que desacreditaría la democracia dominicana.

“Si él (Danilo Medina ) opta por una reelección y el Congreso se vende como si fueran vacas para favorecer una respostulación estamos cayendo en un vacío democrático que va desacreditar hasta donde no se sabe esta democracia y con la posibilidad de un colapso”, afirmó Fortunato hoy durante la entrega de una ofrenda florar frente a la estatua de Francisco Caamaño Deño en la calle El Conde.

Explicó que el presidente Medina se pudiera convertir en un paradigma de los presidentes de la República Dominicana con lo que ha hecho, pero para que se consagre como el más democrático y progresista que ha tenido el país, debe dar un ejemplo del respeto la Constitución de la República.

El presidente de los combatientes de abril de 1965 dijo que los dominicanos no están creyendo en la democracia debido a la falta de respeto hacia la Carta Magna.

“Ya la República Dominicana no está creyendo en los demócratas, hoy la gente está inclusive hablando y evocado tiranías anteriores, porque entiende que la democracia no ha funcionado. Y la democracia no ha funcionado porque realmente la Constitución y las leyes no se han respetado. Nosotros los constitucionalistas somos firmes en entender que la Constitución hay que respetarla en cada uno de sus articulados”, enfatizó.