Temo recorre San Cristóbal y afirma busca afianzar logros gobiernos del PLD

San Cristóbal.- El dirigente político Temístocles Montás informó que decidió acoger el pedido de miles de sus seguidores para buscar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2020, con el objetivo de afianzar los logros económicos y sociales logrados en los últimos 16 años.

Montás, en el curso de un recorrido que inició la tarde del sábado en el sector de Madre Vieja Sur, en esta ciudad y que culminó el domingo en el barrio Enriquillo, en el kilómetro 8 de la carretera Mella, en Santo Domingo, anunció que intensificará sus contactos con la gente motivando sus aspiraciones a la nominación presidencial por el PLD-.

En una carta a todos los dominicanos, el ingeniero Montás dijo que asume la misión histórica de buscar la Presidencia de la República para garantizar la continuidad del crecimiento e impulsar la construcción de mayor prosperidad en el país.

“Con fundador y dirigente histórico de este partido, miles de mis compañeros me han pedido que aspire a la nominación presidencial por el PLD. Ni a ellos ni a mi pueblo, me les puedo negar. ¡Acepto el reto y aquí me tienen!”, manifestó Montás ante miles de dirigentes y militantes de su proyecto reunidos la cancha del sector de Madre Vieja Sur, en San Cristóbal.

Consideró que los gobiernos del PLD han tenido éxito “en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad social, hemos logrado una expansión importante de la clase media, la inserción laboral de la mujer, ampliación del sistema de protección social y el desarrollo de grandes obras de infraestructura que se han sumado a la competitividad y a la mejoría de la calidad de vida de las personas”.

Asimismo, el alto dirigente del PLD dijo que con el ejercicio de gobierno peledeísta, “la economía y la sociedad dominicana han logrado ganancias sobresalientes de modernización”.

“En los resultados de los gobiernos del PLD hay muchos aciertos y logros que exhibir. Igual, hay muchas brechas y rezagos que claman por nuestro compromiso entusiasta, firme y decidido”, apuntó Montás.

Se comprometió a impulsar políticas públicas firmes para “restaurar la seguridad ciudadana, la creación de empleos de calidad, el desarrollo de una cultura de transparencia y una justicia fuerte con régimen de consecuencias efectivo que responda convincentemente a la causa de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

“He servido a este país con espíritu constructivo, con entusiasmo y con optimismo renovados. Siempre, con la confianza firme y la esperanza puesta en un mejor futuro para la República Dominicana”, declaró Montás, tras pedir que todos participen en las primarias abiertas donde se escogerá el candidato presidencial del PLD.

Sostuvo que con ideas claras, fomentando políticas positivas y con esfuerzos de índole variada, “he contribuido a la realización de los mejores objetivos nacionales en las últimas dos décadas. Con viva emoción, convicción y seguridad, les digo que me siento física, intelectual, espiritual y emocionalmente preparado para encabezar el próximo Gobierno del PLD, durante el período 2020-2024”.

Dijo que está comprometido a que cuando llegue a la Presidencia de la República, “se mantendrá el rumbo del progreso. Un progreso con prosperidad. Una prosperidad con empleo de calidad. Un empleo con un salario que alcance y dé para acceder y habitar una vivienda digna en un entorno saludable, garantizando vida y sanidad para todos y todas, buena educación, acceso a la cultura, a la sana convivencia y a una buena diversión”.

“Mi compromiso es trabajar para eliminar todos los factores que generan inseguridad y desasosiego en la familia, en la calle, en la empresa, en la escuela, en los tribunales y en toda la sociedad”, puntualizó Montás.