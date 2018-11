Médicos se preparan para volver a la calle por atención primaria

Con el respaldo de la Asociación de Dueños de Clínicas Privadas (Andeclip) y la Unión Nacional de Farmacias, el Colegio Médico Dominicano (CMD) decidió ayer de manera unánime embarcarse en un plan de lucha que abarcará marchas, vigilias, concentraciones regionales y nacionales, y no descarta un paro nacional de clínicas y hospitales en contra de la atención primaria en el Régimen Contributivo.



Durante una nutrida asamblea con la participación de médicos de todo el país y ex presidentes del gremio, el presidente del CMD, Wilson Roa, emplazó al presidente Danilo Medina a paralizar la discusión del proyecto presentado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) hasta que los sectores involucrados puedan ponerse de acuerdo.

Roa dijo que si la propuesta de concertación y diálogo no tiene éxito, la única respuesta será la confrontación y la toma de las calles, tal como se hizo con la lucha por el 4% de la educación y en contra de la corrupción. “Esta gestión no va a evadir, esta gestión no rehúye, esta gestión es frontal”, dijo Roa, quien resaltó que defenderán la salud de carácter público y el ejercicio de la medicina.

Como en ocasiones anteriores, el galeno cargó contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y reiteró que la atención primaria debe entrar por el régimen subsidiado en los hospitales, con un capítulo de educación y salud preventiva en las escuelas públicas. “Es un proyecto que nosotros estamos obligados a derrotar, no importa los que se interpongan en el camino”, dijo.

Empobrecería a médicos y clínicas

El presidente de Andeclip, Rafael Mena, fue más directo y les dijo a los médicos que si no luchan por lo que tienen el resultado será el empobrecimiento.

Subrayó que están en el deber de hacerles entender a los pacientes del régimen contributivo, que los galenos, las clínicas, las farmacias y los laboratorios no son sus enemigos y que podrían perder la capacidad de escoger el médico o centro desu preferencia.

Dijo que el argumento de que la atención primaria es para ahorrar solo beneficiará al capital financiero que es el que ordena, manda y decide la salud en el país.

Durante la asamblea intervinieron varios médicos, la presidenta de la Sociedad de medicina familiar y expresidentes del CMD como Waldo Ariel Suero, quien subrayó que la medida les empobrecería y pasarían a ser subcontratados por “carajetes”, que harían desaparecer en más de un 90% las consultas privadas.

Unión de Farmacias dice demandará ADARS

El presidente de la Unión Nacional de Farmacias, Raúl Hernández, dijo que las ARS es un enemigo común a combatir, tras anunciar que demandará a a la Asociación que les agrupa, por mentir con respecto al contrato que deben firmar las farmacias cediendo un 10% de sus beneficios a las ARS. Dijo que apoyarán la lucha del CMD para la atención primaria sólo en el sector público y para que las medicinas solo puedan ser dispensadas por las farmacias.