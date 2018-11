Inicia llegada de delegaciones Invitacional Mundial de Tenis de Olimpiadas Especiales

Santo Domingo.- Todo listo para el acto inaugural del Invitacional Mundial de Tenis de Olimpiadas Especiales con sede en el Parque del Este, con la participación de 230 atletas de 30 países.

La ceremonia está programada para las 6:00 de la tarde este domingo en el Parque del Este, con la llegada de la antorcha de estos juegos, procedente del Faro a Colón.

Autoridades nacionales, entre ellas la primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina y el ministro de Deportes, Danilo Díaz tendrán discurso en esta actividad, al igual que el presidente internacional de las Olimpiadas Especiales, Timothy Shriver Kennedy.

Desde este viernes, con el inicio de la llegada de los atletas, entrenadores y familias, hasta el 17 de noviembre, la República Dominicana es sede de este torneo, con el apoyo del Ministerio de Deportes en las áreas de organización, logística y operatividad.

Además del Invitacional el país acoge el Congreso Global de Atletas Líderes y la reunión de la Junta Directiva Internacional de Olimpiadas Especiales, para celebrar el 50 aniversario de la organización.

Paralelamente a estos eventos globales serán celebrados en el país el Foro de Familias, la Feria de la Salud y la actividad Ciudad Anfitriona y en el complejo habitacional del Club de Aduanas, donde serán hospedados los atletas se realizarán diferentes actividades culturales y recreativas.

El Invitacional Mundial de Tenis contará con la participación de primeras damas invitadas y altos funcionarios de otros países.

Estas personalidades se suman a cientos de invitados entre ellos, figuras del deporte, funcionarios públicos, empresarios y representantes de organizaciones vinculadas al tema de discapacidad.

Concluido el programa habrá un gran espectáculo artístico, con talentos y música dominicana.

El 30 de octubre pasado inició un emocionante y entusiasta recorrido por 20 provincias que concluye este fin de semana en el municipio Santo Domingo Este, ciudad anfitriona.

Este viernes inició su recorrido en Bonao y llegó a la Alcaldía del municipio de Santo Domingo Este, desde donde saldrá este sábado al Faro a Colón y permanecerá hasta las 5:00 de la tarde del domingo para luego partir a la inauguración del Invitacional en el Parque del Este.

Desde este sábado se realizarán evaluaciones de las habilidades de los jugadores a través de la prueba ITN (Número Internacional de Tenis). Además de las pruebas, tendrá lugar el congresillo de los entrenadores para acordar todas las reglas del torneo con la dirección técnica.

Con palmadas, risas y mucha emoción llega México

La delegación de México tras su llegada al país lo hizo con palmadas, risas, algarabía y mucha emoción para dar apoyo a sus atletas en el evento deportivo.

El atleta José Enrique León Pérez grito a toda voz, “Olimpiadas Especiales México y Olimpiadas Especiales Santo Domingo, unidos con un solo corazón”.

El entrenador Roberto Besares manifestó “estamos sumamente contentos, agradecidos de la primera dama y con todos los organizadores de este gran evento por la inclusión”.

“Las expectativas son buenas y estamos a un paso adelante del evento que esperan los atletas desde hace tiempo”, dijo.

Expectativa de oro Puerto Rico

La atleta Michelle Candelario indicó que quiere representar orgullosamente a Puerto Rico y como expectativa principal “Quiero llevar medalla de oro”.

En tanto, que la atleta unificada de esa isla Yahiza Martínez dijo sentirse contenta y agradecida por la oportunidad de poder compartir con atletas con habilidades diferentes.

“Estoy encantada, estoy enamorada, me he podido encariñar con ellos, este tiempo de convivencia es un proceso de aprendizaje que me ha llenado mucho el corazón, estamos presentes para ganar”, manifestó Martínez.

Mientras que el entrenador de la selección Adrián Hernández expresó que esperan tener una muy buena participación en el Invitacional Mundial de Tenis de Olimpiadas Especiales.

“Estamos preparados para la batalla y queremos poder llevar muchas medallas”, agregó.

Las delegaciones de México y Puerto Rico dieron las gracias al Despacho de la Primera Dama por tan significativo evento y que representa la inclusión en el mundo.

Luego de este recibimiento en horas de la tarde y noche de este mismo día continuarán llegando las delegaciones de Estados Unidos, Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina, Cuba, Paraguay, Malawi, Hungría.

También Mónaco, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Brasil, Chile, Costa Rica, Suiza, Alemania y Pakistán.

Origen en el impacto del CAID

Desde abril de 2017 cuando la primera dama viajó a Panamá acompañada de una delegación de atletas para participar en ese momento en la celebración de los III Juegos Latinoamericanos de Olimpíadas Especiales 2017, recibió la propuesta de que el país fuera sede de este evento internacional.

De inmediato, ha contado con el respaldo del presidente Danilo Medina y de numerosas instancias públicas y privadas.

La propuesta fue hecha a la República Dominicana por el impacto internacional del Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID), una de las principales iniciativas de la política de inclusión social del gobierno.

Esta iniciativa de Montilla de Medina tiene sedes en Santo Domingo Oeste, Santiago y San Juan de la Maguana. Está en proceso de construcción la sede de Santo Domingo Este.

Países participantes

En el torneo participarán jugadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Cuba, El Salvador y Guatemala.

También, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Alemania, Egipto, Hong Kong, Hungría, Malaui, Mónaco, Pakistán, Suiza y la anfitriona República Dominicana.

La selección de República Dominicana cuenta con 42 atletas que verán acción en las categorías de cancha verde, naranja y roja, así como en dobles y equipos unificados.

Olimpiadas Especiales

Es una organización deportiva internacional que organiza eventos deportivos con personas con discapacidad intelectual. Su meta es desarrollarles confianza y habilidades mediante el entrenamiento y la competición deportiva.

Actualmente sirve a casi 200 millones de personas con Discapacidad Intelectual en aproximadamente 175 países alrededor del mundo.

En 1968 la señora Eunice Kennedy Shriver fundó Olimpiadas Especiales.

En la actualidad Timothy Shriver es el presidente de la Junta Directiva de Special Olympics International.