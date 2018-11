Adrián Beltré tendría pretendientes si decide jugar

Adrián Beltré no ha revelado si jugará en el 2019 o si decidirá retirarse tras 21 temporadas.

Pero si el dominicano de 39 años decide regresar, su agente Scott Boras dijo que tendría múltiples ofertas, además de la de los Rangers.

“Creemos que es un jugador que se destaca por encima del promedio en las Mayores”, dijo Boras en las Reuniones de los Gerentes Generales en Carlsbad, California. “Eso significa que hay equipos interesados en él. Su liderazgo se ha demostrado. Esperamos que múltiples conjuntos se comuniquen, y dejaré que Adrián me diga si quiere continuar las negociaciones o no. Aún no decide”.

Beltré, quien tiene un gran deseo de estar con su familia, terminó la campaña pasada reconociendo que estaba indeciso sobre la próxima temporada. Se convirtió en agente libre tras la Serie Mundial, y los Rangers no le hicieron una oferta calificada.

Texas tiene interés en volverlo a firmar y el gerente general Jon Daniels ha estado comunicándose con Beltré desde que culminó la temporada. Pero aún hay muchas interrogantes en el equipo, más allá de la decisión del quisqueyano.

Los Rangers tienen que concretar un plan para Beltré para la próxima temporada y definir un rol específico. Es uno de los mejores antesalistas en la historia, pero también tiene 39 años y ha estado en la lista de lesionados en cuatro ocasiones en los últimos dos años, por lesiones en sus rodillas.

Los Rangers perdieron 95 juegos en el 2018 y están en plena reconstrucción. Beltré siente lealtad con los Rangers y sus fanáticos, pero su motivación principal para seguir jugado es tener la oportunidad de ganar una Serie Mundial.

Beltré tiene 477 jonrones de por vida, pero la simple idea de regresar para intentar llegar a 500 no es suficiente. Con sus 3,166 imparables, más otros importantes logros, ha acumulado números suficientes para ser un sólido candidato para ingresar al Salón de la Fama.

“Lo que sea mejor para él y para el equipo”, dijo Daniels. “Podemos hablar de la posibilidad de que pase tiempo como bateador designado. A veces vemos, incluso en otros deportes, jugadores que se mantienen jugando para alcanzar un número en específico. No veo que ése sea el caso con Adrián. Si regresa con nosotros, o va a cualquier otro equipo, no sería para eso”.

Daniels ha reconocido que existe la posibilidad de que Beltré integre otro equipo, pero confiesa que no guardaría rencor por ello.

“No, en lo absoluto”, dijo Daniels. “Es su derecho; es agente libre. Sé que sería complicado decir lo contrario, primero porque no le hemos ofrecido nada aún, y segundo porque es un competidor que quiere ganar; eso lo entiendo”.

Beltré jugó 119 encuentros con los Rangers en el 2018 y tuvo promedio de .273 con 15 jonrones y 65 remolcadas en 433 turnos. Tuvo un porcentaje de embasarse de .328 y .434 de slugging.

Además, tuvo 24 sólidos juegos en septiembre, con promedio de .279/.323/.651, junto a ocho jonrones y 18 impulsadas.