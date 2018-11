Germán dice empelados suspendidos por faltas no están vinculados a otros casos

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, informó este viernes que los empleados de la Jurisdicción Inmobiliaria que fueron suspendidos por faltas en el ejercicio de sus funciones no se vinculan con otros casos.

Sin embargo, Germán Mejía no ofreció ni los nombres ni los rangos de los 19 empleados del Poder Judicial suspendidos, tampoco indicó cuales fueron las faltas que cometieron para que sean sometidos a un juicio disciplinario.

“No me lo vinculen a ningún proceso en particular, esos son irregularidades que han ocurrido”, dijo.

“Este es un proceso de investigación que se ha iniciado, se detectaron algunas irregularidades y se va a continuar el proceso de investigación, no voy, por el momento a decir ningún detalle, porque lo que quiero es que se continúe la investigación a nivel administrativo y después el Ministerio Público también haga su investigación y se deduzca las consecuencias”, añadió.

Asimismo, el magistrado explicó que el Ministerio Público fue apoderado para realizar las investigaciones de lugar, para detectar posibles ramificaciones de los hechos que involucren personas externas al Poder Judicial.

La decisión se deriva de una investigación dispuesta por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), que a la vez instruyó a la Inspectoría General para que rindiera un informe.