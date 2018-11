Arzobispo dice Estado debe darse a respetar

El arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón, dijo que como Estado, República Dominicana debe darse a respetar y las autoridades tomar las debidas medidas en la preservación de la seguridad en la frontera.



El religioso favorece el reforzamiento militar en toda la franja fronteriza para prevenir que ocurran sucesos lamentables como el ocurrido recientemente.

“Se supone que el caso de nuestra frontera es muy especial y creo que tan particular que he escuchado que no abundan en el mundo entero casos en que en una sola isla como estas hayan dos naciones distintas”, apuntó el Bretón.

Invitó a las autoridades a que hagan todo el esfuerzo posible para que, de manera civilizada y pacífica se proteja a los ciudadanos. Monseñor Bretón dijo que durante su labor pastoral en la región sur del país constató la realidad de comunidades como Bánica, Pedro Santana “y a mí me tocó ver la gente cruzando por el río, como yo salgo al patio de mi casa”.

Indicó que es normal ver a haitianos caminar para comprar en colmados dominicanos.

“Yo veía en la Capital gente teorizando sobre la frontera, y cuando vi a ese hombrecito en chancleta sentado en un trapo de silla y ese era el inspector de Aduanas y los haitianos pasando, esa es la realidad”, puntualizó.

A pesar de que reconoce la complejidad de la situación, monseñor Bretón rechazó que se hable de construir un muro en la frontera de ambos países.

“Es feo que se hable de un muro, deberían ambos gobiernos hicer todo lo posible y hasta en la práctica es feo. Vemos como los medios publican que en los Estados Unidos de los inmigrantes ilegales encaramados en los cojollitos del muro, frente a las narices de los vigilantes norteamericanos”, indicó Bretón al hablar con reporteros de elCaribe.

Las declaraciones del arzobispo de esta arquidiócesis se producen a raíz de las constantes denuncias de agresiones contra dominicanos en la llamada carretera internacional.