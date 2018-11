Jaudy busca conquistar corazones con “Ferrari rojo”

Con la inspiración y el entusiasmo de poder conquistar corazones, el artista urbano Jaudy se abre espacio con su sencillo “Ferrari rojo”, que viene acompañado de un videoclip.

“Escogimos ´Ferrari rojo´ por qué es una vivencia de una rumba en una de las discotecas de New York. En la canción narramos todo lo que nos pasó una noche en la que no faltó la hookah, las velitas, y trajeron las botellas, y al salir del lugar en frente había un Ferrari rojo y por eso decidimos ponerle ese nombre”, explica sobre el trap.

El intérprete de “Tu va a caer” y “Sigues peleando”, tras su recorrido por varios países entre ellos El Salvador y Argentina, expresó que con su producción espera poder conmover muchos corazones y motivar los jóvenes a que logren sus sueños, y sepan que si se puede.

Jaudy, cuyo nombre de pila es Yendy Durán, es un dominicano residente en Estados Unidos donde es manejado por Get Crazy Note, y llega como parte de su tour a República Dominicana este noviembre, de la mano en el país de “La Manada Mundial”. El artista resalta que “en RD mi deseo es conquistar la plaza y ser parte del movimiento urbano”.

En su exitosa carrera profesional, aunque su género musical es el trap, reggaetón y R&B, antes grabó un álbum de bachata titulado “Get crazy”, y en enero de 2019 presenta una salsa con Charlie Cruz.

Nacido en República Dominicana, desde muy joven se mudó a New York con su padre. “Dejé a mi madre atrás en RD, algo que no fue fácil para mí”, comenta al recordar que a la edad de ocho años “le comento a mi madre que cuando crezca quiero ser cantante o jugar béisbol para llegar a Grandes Ligas. A los 13 se me da la oportunidad de grabar mi primera canción en un estudio casero y fue ahí que comencé con música urbana, luego grabé un cd de bachata y ahora regreso a al género urbano”.

“Regreso al mundo urbano otra vez por qué me siento más cómodo, siento que puedo llevar el mensaje más claro al público y se pueden identificar más conmigo”, manifiesta Jaudy, conocido también como Jau-D, quien ha tenido la oportunidad de grabar con Mozart la para, Arcángel, Benny Benny y otros artistas que forman parte de la nueva ola en la música urbana.

Jaudy, exponente de “Cuando te vea”, asegura que entre sus próximos pasos está terminar su álbum “para seguir conquistando el público”, y que una de sus metas en lo adelante es grabar música en inglés.