Osiris Guzmán nombró familiares en Fedofútbol

El suspendido presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), Osiris Guzmán, tenía cinco familiares empleados en dicha entidad, incluida su esposa en el departamento de contabilidad, según la investigación realizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

El informe de la FIFA dice que la cónyuge de Guzmán “aparentemente colabora en todo lo relacionado diariamente con Fedofútbol, en particular, en el departamento de contabilidad y parece ser parte del comité de mujeres de Fedofútbol”.

El documento también señala que un hijo del señor Guzmán ha sido elegido como representante de la federación para asistir a cursos especiales provistos por la FIFA. Por igual indica que los demás familiares proveen servicios como chofer, enfermera, cuidador y otras funciones.

La Cámara Investigadora de la FIFA explica que el señor Guzmán no actuó debidamente ya que “al administrar los activos de Fedofútbol, él es el responsable de la contratación y pagos de remuneración a sus familiares, una actuación que estaba afectada por una situación de conflictos de interés”.

La investigación arroja el dato de que el mismo Osiris Guzmán, como cabeza de Fedofútbol, contrató a cinco familiares suyos, pero, aparentemente, el salario de tres de estos se pagaba con fondos dados por el gobierno dominicano y, en cualquier caso, ellos solo recibían “un pequeño salario”, según los estándares de la República Dominicana.

La investigación establece que el propio Guzmán afirmó que tres miembros de su familia recibían sus pagos de fondo de la FIFA. Guzmán menciona que, en general, el monto total de la remuneración sería el equivalente a 1,700 dólares. Se precisa por igual, que el mismo Guzmán dijo que el número de empleados puede llegar a 15.

Desde el punto de vista de la Cámara Contenciosa de la FIFA, Osiris Guzmán se encontró él mismo en una situación de conflictos de intereses tres veces.

Se defiende de acusaciones

Este miércoles, mediante un comunicado, Osiris, negó que haya recibido soborno alguno durante sus años al frente de Fedofútbol y anunció que apelará ante el Tribunal Arbitral del Deporte la suspensión por diez años que le impuso la FIFA en octubre de este año.

“Ante las noticias aparecidas en prensa tras la notificación de la decisión de la Cámara Adjudicaciones de la Comisión de Ética de la FIFA de fecha 12 de octubre, cuyos fundamentos fueron emitidos el pasado 9 de noviembre, les informo que la misma se encuentra en proceso de ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte”, se lee en el comunicado.

Se recuerda que en parte del expediente acusatorio contra el exdirectivo se incluyó el haber recibido sobornos, uso irregular de fondos de la entidad y contratación de familiares.

“No es cierto que haya recibido sobornos, que haya revendido entradas, ni que me haya lucrado en perjuicio del fútbol Dominicano, del mismo modo que no era ni es cierto que hubiera falsificado documentos, como me acusó la Cámara de Investigaciones y de cuya acusación la propia FIFA me consideró no culpable”, sostuvo.

Una fuente reveló a CDN que está en proceso la cancelación de familiares de Guzmán que laboran en Fedofútbol.

“Teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento abierto, no me corresponde comentar ni valorar más en detalle la mencionada decisión dado que podría perjudicar mi defensa en este caso”, así concluye el documento de Guzmán.