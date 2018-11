Tribunal de Tierras confirma legalidad deslinde para titulación del residencial José Contreras

La Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central confirmó la sentencia de primer grado que en octubre de 2017 aprobó los trabajos de deslinde realizados por la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado y la Dirección General de Bienes Nacionales, para la titulación del proyecto habitacional Residencial José Contreras, del Distrito Nacional.

En este sentido, las magistradas de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras rechazaron los recursos de apelación interpuestos por familiares y sucesores de la señora María Josefina Peynado Velásquez, quienes se opusieron a los trabajos de deslinde iniciados a finales de 2016, alegando que los mismos se estarían realizando de manera clandestina y en terrenos expropiados por el Estado que no han sido pagados.

En su sentencia, de fecha 29 de octubre del presente año, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, determinó que el proceso de deslinde que ejecutó la Comisión de Titulación se realizó sobre terrenos propiedad del Estado dominicano, adquiridos al señor Juan Velásquez, y no sobre la porción de terreno que le pertenece a los recurrentes.

Asimismo, el Tribunal determinó que tanto los colindantes como los copropietarios de la parcela objeto del deslinde fueron debidamente convocados y citados por la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado para que comparecieran a la audiencia que conoció la aprobación de los trabajos técnicos, por lo que el deslinde no fue clandestino como alegaron los recurrentes, sino que se cumplió con la ley y se les garantizó el sagrado derecho de defensa y, por lo tanto, la tutela judicial efectiva y debido proceso.

Se recuerda que a finales de septiembre de 2016 la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, junto a la Dirección General de Bienes Nacionales, iniciaron los trabajos para la titulación de varias manzanas del Residencial José Contreras; anuncio que fue hecho en su momento por el director ejecutivo de la Comisión, José Dantés Díaz, y el director de Bienes Nacionales, Emilio Rivas, quienes para tales fines se reunieron con representantes de la junta de vecinos y los condómines del Residencial José Contreras.

Los trabajos fueron detenidos por la litis que sometieron varios co propietarios de una porción de terrenos que colinda con los del Estado. Esta es la segunda sentencia judicial que reconoce que los trabajos que realiza la Comisión para titular el Residencial José Contreras se están llevando a cabo de en terrenos del Estado, no de particulares como se quiere alegar.

Al conocer la decisión judicial, el director ejecutivo de la Comisión de Titulación, José Dantés Díaz, expresó que luego de esta segunda sentencia espera que los copropietarios de la otra porción de terrenos colindantes permitan que se titule a más de 500 familias cuyos apartamentos se edificaron en terrenos que hoy son propiedad del Estado. “No podemos sacrificar a más de 500 familias a que no tengan sus certificados de títulos porque los copropietarios de un terreno colindante aún no se les haya pagado el justiprecio de sus terrenos que le declararon de utilidad pública hace 30 años. Los reclamantes tienen otras vías judiciales idóneas disponibles para obtener su pago, sin interrumpir este proceso de titulación que estamos realizando y que no tiene nada que ver con sus terrenos”, concluyó Dantés Díaz.