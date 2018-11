PN dice no hay peligro con grupo “nacionalista”

El director de la Policía Nacional aseguró ayer que el grupo de hombres “uniformados” que crearon un movimiento “para defender la Patria” no representa peligro.“Nuestro deber es investigar ese hecho; hasta ahora nosotros tenemos un proceso de investigación abierto, pero son muchachos que no se ven que tienen arma de fuegos, ni están armados, que hasta este momento no representa ninguna mayor dificultad”, dijo elmayor general Ney Aldrin Bautista Almonte.

“Yo lo escuché hablar ayer y decía que es luchando por los valores y me pareció fantástico, que nos preocupemos por los valores y la educación de nuestros hijos”, añadió Bautista Almonte.

El lunes pasado, el periodista Marino Zapete denunció que su vida corre peligro, ya que un grupo al que identificó como el ultranacionalista Antigua Orden Dominicana, ha amenazado con quitarle la vida.

A través de las redes sociales, el grupo de hombres dijeron que el país está gobernado por traidores.