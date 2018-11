Nuestra realidad

“omo madre estoy muy forzada, pero para mí no es sacrificio el recoger los niños en dos colegios diferentes”; “a raíz de separarme, me he tenido que mudar con mis padres y mis hermanos, junto con mi hijo de doce años”; “mi esposo y yo nos repartimos, tenemos tres hijos, el los lleva y yo los recojo”, son expresiones que escuchamos en la cotidianidad de padres y madres en lo referente en su responsabilidad como tales. La estructura original de familia está formada por papá, mamá e hijos. No obstante, la realidad de nuestra sociedad dominicana es que, en las últimas dos décadas, por múltiples razones, la tasa de divorcio ha aumentado a un 41 %, lo que ha traído como consecuencia un cambio a este diseño ideal. Muchas veces, por condiciones económicas, de tiempo, cohabitan bajo el mismo techo con los abuelos, tíos, donde tenemos entonces un grupo de la llamada trigeneracional, teniendo así la incidencia de autoridad delegada en más de una persona, lo que arroja cierta ambivalencia de a quién obedecer por parte de los hijos, razón por la cual, en este tipo específico, se debe manejar con mucho cuidado. Es una realidad que independientemente del tipo de familia que sea debemos velar, cuidar y defender la salud mental de los miembros que la conforman, especialmente, el desarrollo conductual de los hijos, para con ello tener familias y sociedades sanas.

Lo más importante de todo es tener reglas claras, el binomio perfecto de autoridad y amor, y lo que se establezca como normas y valores no sean contradictorios entre los que tienen la dicha de la responsabilidad. No puede haber dos ni tres cabezas, sino que cuando haya un “no”, un “sí” o un después quede claramente establecido delante de los hijos.

Enhorabuena, para detenernos como padres o tutores a reevaluar y, si es posible, a encauzar corrigiendo cualquier cosa que pueda afectar negativamente el desarrollo emocional de los hijos, un desarrollo familiar a través del cual obtengamos hombres y mujeres que marquen la diferencia para un país cada vez mejor.