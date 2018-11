Juan Pérez juramenta Movimiento Juventud y Desarrollo en respaldo a su candidatura

Santo Domingo Oeste.- El aspirante a la Alcaldía del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ingeniero Juan Pérez, juramentó el Movimiento Juventud y Desarrollo, el cual desde ya acciona en pro de esta candidatura.

El presidente del movimiento, Tito Polanco, aseguró que trabajarán de manera incansable en las calles del municipio para llevar a la alcaldía a Juan Pérez y encaminar la localidad en las vías del progreso.

“Vamos a salir a cada calle, a cada casa, a cada barrio, a llevar el único mensaje de que de aquí debemos trabajar para que tengamos un alcalde solidario, respetuoso, capacitado y es quien tiene la visión más clara para generar las transformaciones que necesita Santo Domingo Oeste, y ese alcalde debe ser el ingeniero Juan Pérez”, señaló Tito Polanco en el escenario al que se dieron citas decenas de miembros coordinadores del Movimiento Juventud y Desarrollo.

“Aquí en el municipio se paga una gran cantidad de impuestos pero ustedes no ven en que son invertidos, no se sabe qué hace el ayuntamiento con ese dinero, las calles están llenas de hoyos, la basura esta por todos lados, no hay aceras para transitar, no hay parques, y es por estas cosas es que este movimiento se va sumar a apoyar a Juan Pérez, para cambiar esta situación y sabemos que él nos va a brindar un municipio digno”, agregó el dirigente comunitario.

De su lado, el aspirante a la alcaldía, Juan Pérez, enumeró varios de los proyectos que se estarán ejecutando desde la alcaldía en cada renglón del diario vivir del municipio, haciendo énfasis en la seguridad y el empleo.

“Nuestros munícipes merecen vivir en un municipio seguro y para eso vamos a tener una policía municipal capacitada, equipada, con un centro de monitoreo, pero sobre todo con la autoridad necesaria para hacer cumplir las leyes y normas, así mismo vamos hacer acuerdos con los industriales y empresarios para crear un canal y facilidades que garanticen que la mayoría de los empleos sean para los habitantes de Santo Domingo Oeste”, dijo el exdiputado en su intervención previó a la juramentación del movimiento.

Expresó que “vamos a crear una identidad municipal de la cual los munícipes se sientan orgullosos de decir en cualquier escenario yo soy de Santo Domingo Oeste, y que esto sea producto de tener un municipio modelo, decente, limpio, transparente, orgulloso de sus deportistas y la cultura, nosotros vamos a crear junto a ustedes mediante un programa desde la que saldrá esa identidad municipal orgullo para todos”.

Pérez culminó la juramentación invitando a los miembros del movimiento a salir a llevar el mensaje “que queremos cambiar las autoridades actuales por un alcalde que conozca las necesidades y dolencias de cada uno de ustedes, que trabaje de la mano de cada uno de ustedes, y ese alcalde se llama Juan Pérez”.

E la actividad estuvo presente Esmeralda Polanco, vicepresidenta del movimiento; William Batista, coordinador del Bloque de Intermedios Gaspar Polanco y, Freddy Bello, coordinador general de la campaña.

El Movimiento Juventud y Desarrollo mantiene una activa presencia en los sectores de La Mina, Guajimía, El Café, Residencial Santo Domingo, Sal si puede, Paraíso, El Abanico, Ensanche Altagracia, El Palmar, entre otros.