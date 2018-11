Cannes lamenta la muerte de Bertolucci

El Festival de Cannes lamentó ayer la muerte del director italiano Bernardo Bertolucci, que falleció el lunes en Roma, a los 77 años.

El organismo se refirió al cineasta como un “inmenso artista” que “encarnó el cine italiano”, muy vinculado a la muestra francesa más internacional. “Bernardo Bertolucci era un inmenso artista que encarnó el cine italiano convirtiéndose en una figura mayor de su identidad. Tenía con Cannes un vínculo inquebrantable”, declararon el presidente del Festival, Pierre Lescure, y el delegado general, Thierry Frémaux, en Twitter.

En la cuenta oficial de la competición, cuyo jurado presidió Bertolucci en 1990 y donde recibió en 2011 la Palma de Honor por toda su obra, el Festival se despidió del italiano y le recordó por películas como Before the Revolution, The Conformist, Novecento o Tragety of a Ridiculous Main. El ministro francés de Cultura, Frank Riester, declaró en la misma red que Bertolucci fue “un gigante” y que el séptimo arte “lo echará de menos”.