OMSA anuncia sus unidades circularán gratis este miércoles y jueves

La medida de OMSA surge por nuevas amenazas de Fenatrano de seguir en “lucha”.

Santo Domingo.- Ante las amenazas de continuar con “supuestas luchas”, que generalmente terminan en paros del transporte por parte de Fenatrano, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) anunció hoy que este miércoles y jueves sus unidades circularán completamente gratis, a fin de garantizar movilidad a la población de manera más segura y ágil.

El director de la OMSA, Héctor Mojica dijo que el transporte a los pasajeros fue garantizado esta mañana por las 245 unidades de la institución, más los 102 vehículos de otras entidades estatales, además afirmó que de igual forma OMSA seguirá dando el mejor servicio de transporte a la ciudadanía, sin importar los obstáculos que se presenten.

“Basados en las amenazas de Fenatrano de seguir intentando obstaculizar el libre tránsito, además de tratar de crear el caos y el desorden en la capital; nos hemos visto obligados a tomar esta medida de no cobrar el pasaje esos dos días para que la población dominicana no se sienta abandonada frente a posibles boicots; no es justo violar al pueblo la libertad de poder trasladarse sin contratiempos”, sostuvo Mojica.

Agregó que “el Estado dominicano gana más asumiendo estos dos días de costos que permitiendo el atraso de empleados que quieren acudir a sus trabajos, lo que genera enormes pérdidas económicas y distorsiona la productividad de las instituciones públicas y privadas; ya que las mismas pierden millones de pesos por culpa de un grupo minúsculo que apuesta a la desestabilización”.

Cabe destacar que “frente a eventuales paros sorpresa la velocidad con que suben los pasajeros a las unidades debe ser mayor y el flujo mucho más rápido para evitar aglomeraciones, ante una eventual crisis de circulación”, dijo.

Mojica, quien estuvo esta mañana supervisando los distintos corredores de la capital dijo que OMSA tuvo que insertar unidades en las rutas Esquina Caliente-Simón Bolívar-Parque Independencia; Kilómetro 9 de la Duarte-Isabela Aguiar-Kilómetro 13 de Haina y Kilómetro 9 de la Duarte-Luperón-Kilómetro 13 de Haina, en cuyas rutas la OMSA no opera, pero hubo la necesidad de que el Estado asuma el transporte debido a que Fenatrano abandonó las rutas y no había otra empresa que supliera la necesidad de transporte a los pasajeros. Dicho abandono violenta el numeral 1 del árticulo 49, en la Ley 63-17.

Mojica anunció que estos operativos, que incluyen unidades de diversas instituciones, continuarán realizándose hasta el próximo viernes en todos los corredores de la OMSA.

Entre las instituciones que ayudaron en el reforzamiento a la OMSA fueron el Ministerio de Educación, Autoridad Portuaria, el Ministerio de Defensa, Dirección de Migración, CESAC, Armada Dominicana, CDEEE, entre otras.