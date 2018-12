Radio City Music Hall en Navidad

Si visitas New York, no dejes de ver el “Christmas Spectacular”, una buena forma de celebrar y sentir el espíritu navideño La tradición de visitar el Radio City Music Hall de Nueva York en Navidad ya no es exclusiva de los norteamericanos.

Desde medianos de noviembre, y hasta el primero de enero, el emblemático teatro presenta su tradicional musical Christmas Spectacular, incluido en la agenda cultural de muchas personas que recorren la ciudad en esta época del año.

Un colorido, mágico y fantástico espectáculo, que recrea la blanca Navidad en el Polo Norte, es visto cada año por más de un millón de personas. Son 90 minutos ininterrumpidos de música y bailes bien coordinados, en un ambiente que mezcla escenografías y sonidos de la temporada de forma magistral, todo en vivo.

La producción cuenta con un animador de primera: Santa Claus, quien se reproduce y sale por todas partes, hasta dentro del público, para hacer la representación más mágica y emocionante.

El pasado jueves, 29 de noviembre, tuvimos la oportunidad de deleitarnos en familia con este esplendido espectáculo presentado a casa llena. Cabe decir que el teatro tiene capacidad para más de seis mil personas.

El público, a su llegada, fue sorprendido con el tradicional y clásico gorro de Santa, la mayoría de las personas se colocaron la prenda de tela de inmediato, haciendo el ambiente más festivo.

Este musical, completamente navideño, se recrea en el Polo Norte, sobre la base de una coreografía impecable, precisa y sincronizada con una exactitud inigualable, a cargo de las Rockettes, compañía de baile que data de los años 30, cuya vasta experiencia queda demostrada en la presentación.

En este escenario se disfruta del impresionante, impecable y preciso desfile de los soldaditos de madera, cuya magistral interpretación culmina en caída con efecto domino. Alucinante.

La “Natividad viva” y la llegada de Papa Noel con sus renos también forman parte del repertorio.

Canto, baile y los escenarios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York se conjugan en esta representación navideña. El público disfruta de imágenes 3D, plasmadas en magistrales representaciones, como el bosque nevado y el recorrido de Papa Noel desde el Polo Norte hasta las avenidas de Nueva York, teniendo como destino final, nada más y nada menos, el Radio City Music Hall.

Una parte de la presentación incluye a dos hermanos, entre los que aparece la duda de la existencia de la Navidad. Duda que queda disipada gracias a las explicaciones del propio Papa Noel.

Otra representación que gustó bastante es “Nueva York en la Navidad”, la que lleva a las Rockettes a realizar un tour, en un autobús de dos pisos, por la ciudad, hasta la pista de patinaje sobre hielo de Central Park. Diversos números musicales con temas navideños que las Rockettes danzan de manera precisa y entusiasta impregnando el ambiente de alegría.

Tratándose de una nación de libertad de cultos religiosos, cautivó el final del espectáculo, teniendo como protagonista a un “Belén Viviente”. Reconociendo así que la esencia de la Navidad es el nacimiento de Jesús. A nuestro entender, hay una inexactitud en esta parte del espectáculo: sobre el Belén Viviente, en lugar de brillar la Estrella de Belén, emanaba una luz en forma de cruz. La cruz es asociada a la crucifixión de Cristo.

Dejando ese detalle de lado, podemos asegurar que el espectáculo superó las expectativas de los visitantes, con más de cien artistas en escenas, 1,300 disfraces, un vestuario de lujo, avanzados recursos tecnológicos y patinaje sobre hielo. Se trata de un espectáculo dirigido a toda la familia, y de ahí la variedad de público, desde pequeñines hasta personas de avanzada en edad.

Sobre el Radio City Music HallLa decoración, con detallado diseño, está basada en elementos geométricos, chandeliers, murales, espejos, alfombras, puertas y mobiliario que incluye muebles donde se sentaron figuras de la talla de Liza Minelli y Frank Sinatra.