Pedro insta trabajar en favor de jóvenes

Béisbol. Recientemente, Pedro Martínez visitó el presidente de la República, Danilo Medina, donde le externó la inquietud con relación a lo que está sucediendo con los jóvenes peloteros que vienen subiendo. Esa misma preocupación es tomada en cuenta por el Sindicato de Jugadores de las Grandes Ligas, que la semana pasada visitó al presidente Medina, comisión en la que estuvo el inmortal de Cooperstown.

“La Major League (Baseball) y el Sindicato se están uniendo para que las cosas sean mucho mejor para los muchachos, para el futuro del béisbol y saber que junto con el gobierno de la República Dominicana, el Ministerio de Deportes y todo el mundo está trabajando unido para mejorar el futuro de los jóvenes para el béisbol”, dijo Martínez.

Expresó que hay jóvenes que no tienen conocimientos de sus deberes y derechos, situaciones, que a su juicio, deben ser solucionadas sobre la mesa por la MLB, el Sindicato, el Ministerio de Deportes y el gobierno dominicano. “Para un pelotero como yo, las cosas tendrían que ir más o menos al modo que nos tratan en las Grandes Ligas. Hay muchas diferencias y cuestiones que hay que hacer cuando se tratan de muchachos que vienen subiendo en el béisbol, que no entienden, que no saben del derecho que tienen”, indicó el exlanzador.

Pedro externó esas consideraciones durante un acto de reconocimiento a su persona junto a los también inmortales de Cooperstown Juan Marichal y Vladimir Guerrero junto a Osvaldo Virgil por parte de la empresa Logomarca anoche.

Los cuatro recibieron placas que destacaron sus trayectorias. “Honrar en vida a estos cuatro orgullos de nuestra nación, que con sus trayectorias, dentro y fuera del terreno de juego, son el referente para miles de jóvenes dominicanos”, dijo Lorenzo Gómez, presidente de Logomarca

No descarta asistir a la Casa Blanca con Boston

Los Medias Rojas de Boston aceptaron la invitación a la Casa Blanca para celebrar su campeonato de la Serie Mundial. A Pedro Martínez no le gustaría quedarse fuera de esa comitiva que visitará al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Es posibe que asista. Ese es un espacio que se merecen los peloteros que están activos y que ganaron el campeonato mundial”, dijo.