Leonel olvida en discurso que las Águilas ganaron serie final 2017-2018

Error de Leonel Fernández en Santiago. El expresidente Leonel Fernández olvidó este domingo en su discurso ante miles de seguidores en la Gran Arena del Cibao, que las Águilas Cibaeña conquistaron su corona 21 ante los Tigres del Licey en la temporada del béisbol otoño-invernal 2017-2018.