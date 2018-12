Autoridades informan salida de Willie Falcón de RD

Las autoridades del país informaron ayer, mediante una declaración conjunta, que el exconvicto por narcotráfico y lavado de dinero, Augusto Falcón (Willie), quien de acuerdo al Gobierno se encontraba en el país de manera transitoria, ya salió de la República Dominicana.

En una breve nota de prensa, enviada a los medios de comunicación en la que se informó que las instituciones declarantes son la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, y la Policía Nacional, no fueron comunicados los detalles del lugar de destino, alegando que esto se hacía por razones de seguridad.

El pasado 20 de noviembre, se supo que el cubano-estadounidense Augusto “Willie” Falcón, uno de los jefes de una red de narcotráfico que operó en los años 80 y comienzos de los 90 y cuyos integrantes eran conocidos como los “cowboys de la cocaína”, había sido deportado el 6 de noviembre al país, tras haber cumplido una condena completa de 20 años que le impuso la justicia estadounidense por lavado de dinero.

Todo lo que ocurrió durante su paso

Tras conocerse la información de la entrada de Falcón al país, su acogida en territorio dominicano fue criticada de inmediato por varios sectores de la sociedad nacional y es, en ese sentido, que el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, comunica a la prensa que hubo una negociación y un acuerdo entre ambos gobiernos por un tema de seguridad nacional que trató directamente el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI). También se dijo que Falcón pidió no ser enviado a su país de origen porque temía por su vida y alegadamente por eso es que fue aceptado por las autoridades dominicanas. Luego, días después, el Gobierno envía una declaración conjunta en la que señalaba que la estadía del exconvicto sería de manera transitoria. Posterior a esto, el propio ministro de Interior y Policía, Ramón Fadul reiteró que el paso de Falcón por el país no sería para siempre porque su llegada aquí violaba las leyes migratorias. No obstante a esto, en todo el tiempo que estuvo en el país, nunca se supo el lugar donde se encontraba.

Falcón operaba junto con Salvador Magluta, también de origen cubano, una de las mayores redes de narcotráfico en Estados Unidos. Los dos fueron acusados en 1991 por un jurado federal del contrabando de 75 toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Ambos fueron absueltos en un primer juicio pero, en un segundo, fueron condenados a largas penas por narcotráfico.

Cumplió 20 años de prisión tras un acuerdo

Tras varios años en prisión, Falcón llegó a un acuerdo con la Fiscalía, y fue sentenciado a una pena reducida de 20 años de cárcel, que terminó de cumplir en junio pasado. El hermano del capo, Gustavo Falcón, quien fue acusado de delitos similares a los de “Willie”, escapó antes de que la justicia actuase contra ellos y estuvo prófugo 26 años, hasta que en 2017 fue localizado y detenido. Un juez federal lo sentenció el pasado 25 de abril a once años .