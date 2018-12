  Antonio Marte dice si le devuelven autobuses deja sin efecto medida

Santo Domingo, RD.- El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, dijo que sólo si le entregan los autobuses retenidos dejaría sin efecto la medida de no abordar haitianos en sus unidades.

“Tan pronto nos entreguen los 10 autobuses, inmediatamente no hay ningún problema, lo que yo estoy exigiendo es que me entreguen mis 10 guaguas, porque es que yo me he cansado , yo he hablado con el ministro, he hablado con ella, hemos ido hasta en helicóptero a Valverde Mao, Santiago Rodríguez, a Dajabón y no se ha podido.

Advirtió que paralizará el servicio en la región del Cibao si la decisión no se concretiza el próximo lunes.

“En la próxima semana tomaré una medida más fuerte y peor de la que estoy tomando”, agregó.