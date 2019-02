Angelito Villalona: “Oren por nosotros por favor”

Santo Domingo.-El artista Angelito Villalona pidió este sábado a través de su cuenta de instagram orar por su familia, en especial por sus hermanos Aramis y Fernando.

“Lo que está pasando con nosotros es lo que sucede en todas las familias, la diferencia es que hay personas que se dedican a sembrar el mal. El Señor nos enseña en la palabra de Dios que es bueno que el trigo y la cizaña crezcan juntos’, pero además nos hace saber y nos enseña que hay de aquel que provoque pelea entre hermanos. Así que en nuestra familia todo está bien; mi hermano Aramis, mi hermano Fernando se aman. Nosotros nos amamos, tenemos un legado de nuestros padres, que Dios los tenga en la gloria, de ser personas respetuosas. Gracias al pueblo dominicano, todo está bien. Oren por nosotros por favor; todo está bien”, expresa Angelito en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.

La reacción de Angelito ocurre luego de que Aramis revelara el malestar familiar en una entrevista con elCaribe, y luego salió a la luz un audio de whatsapp del grupo de los Villalona, en el que se escucha una acalorada discusión entre Aramis, Fernando y la hija de este último, Claritza.

“Tú sabes que te conozco lo egoísta que eres… y acuérdate que fuiste tú que me botaste, lo que pueda venir de ahí, porque fue un favor que tú me has hecho a mí porque tú sabes la vergüenza que tú me quieres hacer pasar a mí en tarima y no puedes. Ni tú ni nadie me puede hacer pasar vergüenza”, le reprocha Aramis a Fernando, sin que este contestara.

Es en ese momento que Claritza interviene en defansa de su padre, expresando: “Yo quiero saber si es loco que tú te estás volviendo, o ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿O el alcohol te está haciendo daño? Porque le estás hablando a todo el mundo como que te lo vas a comer. Eso es Mary que te ha metido en la cabeza que tú eres una estrella. ¿Estrella de qué?, estrella es el Mayimbe y hay que respetarlo”.

Por el momento no está claro cuál es el tema que ha creado el conflicto familiar. Aunque se comenta que supuestamente es por una herencia del padre de los hermanos, quien falleció en el 2015.