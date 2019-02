Director de Presupuesto afirma RD es uno de los países que menos gasta y menos nóminas tiene

Santo Domingo.-El director general de Presupuesto, Luis Reyes Santos, afirmó que la República Dominicana es uno de los países que menos gasta y que menos nóminas tiene, según revela un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la calidad del gasto en América Latina.

Indicó que el Estado dominicano ha ido creando una fortaleza institucional en los últimos años, tras destacar que cuando se descuenta del total del incremento que ha tenido la nómina en los salarios de los maestros, médicos, policías, militares y el sector agropecuario, que todos eran temas de agenda nacional y hoy no lo son, aun así hay nominas en los niveles más bajos de los países de América Latina, pero cree, que en ese aspecto no debe haber preocupación.

Explicó además, que es normal que una institución pública pague 150 mil pesos a un funcionario, porque trabajar en el Gobierno no es una deshonra. ¨Y podemos decirlo con orgullo, hemos podido hacer eso, mantener frenado el gasto, seguir bajando el déficit y cumplir con las metas que tiene el Gobierno en cuanto al manejo de la política fiscal, que ha sido responsable… los resultados están ahí¨.

Informó que el presupuesto total asciende a 932 mil millones de pesos, de los cuales 254 mil, aproximadamente, son para el pago de deuda y otros conceptos, mientras que el déficit asciende a 76 mil millones de pesos.

¨Hay otros montos que están destinados a reciclar la deuda, o sea, deuda que vence deuda que tengo que pagar. Yo me endeudo para pagar la deuda y por eso no me incrementa el monto, porque estoy sustituyendo una deuda vieja por una nueva ¨, manifestó.

Entrevistado en el programa El Tribunal de la Tarde, que se transmite de lunes a viernes, de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche por Telefuturo canal 23, por los comunicadores Julio Ernesto Martínez, Mildred Charlot y Dionisio Santana, el funcionario dijo que la actual administración de gobierno ha dado muestras de su compromiso con todo lo que tiene que ver con el manejo racional de las finanzas públicas, y que eso lo reconocen los mercados financieros.

¨Y yo sé que por razones políticas esas cosas pueden batirse localmente, pero las estadísticas están ahí y es fácilmente demostrable¨, expresó.

Reitera que esas áreas, maestros, policías, militares y agrónomos, en total representan el 80 o el 85% de los salarios que paga la administración pública, y el resto de las instituciones se le ha ido autorizando de manera individual aumentos salariales.

Informó que más del 90% de los empleados públicos ha recibido aumentos salariales importantes.

JCE

Sobre los fondos que necesita la Junta Central Electoral para realizar las primarias, el director de Presupuesto recordó que en el mes de julio del año 2018 recibió la visita del pleno de la JCE para escuchar sus requerimientos del 2019, y habían requerimientos de más de siete mil millones de pesos, de los cuales, 3 mil 800 millones eran para gastos preelectorales.

Asimismo, informó que dentro de ese monto se incluía una deuda de 1,100 millones de pesos que venía arrastrando la JCE de períodos anteriores.

¨Hay que organizar las elecciones del próximo año y está contemplada la celebración de elecciones primarias en los partidos. En ese momento no estaba aprobada la Ley de Partidos, pero ya en el Artículo 47 se establecía claramente que era una responsabilidad de las organizaciones políticas costear la realización de primarias, entonces la DIGEPRES ese aspecto no lo contempló en el presupuesto¨, expresó.

Explicó que además se elevó a consulta a niveles superiores sobre si se debe hacer una reserva de recursos para eso, porque con las discusiones que se van llevando en el Congreso ya se sabe si existe la voluntad de que eso se mantenga o no, y la decisión fue no.

Precisa que se colocó el monto que corresponde a los partidos políticos, además un monto para que la JCE pudiera pagar la totalidad de la deuda que tenía en atraso, y que en adición a eso se reunió con el director de elecciones y con el de informática para revisar los montos que tenían contemplados.

¨Se establecieron los montos para comprar la totalidad de los equipos a utilizar y que se pueda contratar el personal que iba a desarrollar la aplicación, que ascendió a más de mil millones. Eso está contemplado también en el presupuesto de la Junta Central Electoral, en adición a los gastos operativos, en lo relativo a las primarias y a las elecciones del próximo año. Porque también se identificaron otros mil y tantos millones que debíamos ejecutar este año para asegurarnos de que pudiéramos celebrar las elecciones municipales previstas para febrero del próximo año¨, manifestó.

En otro orden, Reyes consideró que Danilo Medina es el mejor activo político que tiene el país actualmente, desde el punto de vista de la capacidad de gestión, y que la sociedad dominica deberá en su momento valorar eso y tomar la decisión que entienda más conveniente.