Domínguez Brito deplora sabotaje y trabas para la firma de Pacto Eléctrico

Santo Domingo.-El pre candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, deploró el boicot a la firma del Pacto Eléctrico por sectores políticos de muy corta visión y a los que la población debe pedir cuenta.

“Es muy lamentable que un segmento de nuestra clase política sea tan corta de vista y haya impedido la firma del Pacto Eléctrico”, recalcó. ”Este pacto hay que verlo como ‘un acuerdo-país´, que busca sentar las bases para resolver uno de los problemas más serios de las finanzas públicas con impacto en el bienestar de la gente: la crisis eléctrica”.

El pre candidato y dirigente peledeísta insistió en que el país deberá pasar factura a aquellos que están demostrando falta de compromiso con el desarrollo.

“El Pacto Eléctrico no debe esperar más para ser suscrito por las partes, por la mayoría que logró un consenso tras tres años de trabajo. Los disensos fueron pocos, el consenso, que no significa unanimidad, pesa más y no hay razón para que no se firme”, puntualizó.

Considera una torpeza y falta de espíritu patriótico tomar algo tan importante e indispensable para el desarrollo nacional para politiquerías, pequeñeces y ventajismos espurios.

“Es un crimen contra la fe del pueblo buscar posicionamiento a costa de aplazar la solución de un problema que ya no puede esperar más, por ser clave para el avance del país”, aseveró el precandidato presidencial del PLD.