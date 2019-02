Ynchausti afirma unidad PLD no debe verse como un discurso electoral

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Luis Ynchausti, manifestó hoy que la unidad de esa organización no debe solo mantenerse como un discurso electoral, sino que debe llevarse a la práctica retomando el ideal y accionar de Juan Bosch, que tiene que ver con la disciplina, los métodos de trabajo y la unificación de criterios.

Ynchausti dijo que es responsabilidad de todos los peledeístas volver a restablecer las reglas del juego y la institucionalidad del partido, ya que estas han sido olvidadas por los que dirigen y controlan la organización.

“La unidad no debe ser un discurso, debe llevarse a los hechos para cambiar el PLD y volver a Bosch. Esto es responsabilidad de todos, pero se hace necesario que reflexionemos sobre ese tema ya”.

Instó a los dirigentes del Comité Central y Político, así como a los

presidentes de comités intermedios, municipales y provinciales a

establecer la concordia como instrumento para lograr la unidad de la familia peledeísta.

“Hago un llamado de concordia y de buena voluntad a todos los actores principales del PLD, para que volvamos al origen del partido y restablezcamos los principios sobre la base de la autocritica y de la crítica, que era lo que mantenía la unidad de nuestra organización”, precisó.

Expresó que Juan Bosch creo el PLD con el objetivo de darle una

estocada mortal al individualismo, al grupismo y al populismo, debido a que estas atentan contra la unidad y la coherencia de las organizaciones políticas.

Señaló que por la desviación y el incumplimiento de la disciplina y de los principios originales en el PLD hoy más que nunca persiste esa práctica contraria a la estabilidad y supervivencia del partido, tal como lo soñó su advitam.

Puntualizó que hasta que no se garantice la unidad del partido y se le dé una respuesta de carácter económico y social a la sociedad y en particular a los militantes del PLD éstos no deben participar en las actividades de los aspirantes presidenciales.

“Los compañeros no deben moverse hasta que no se les garantice la unidad del PLD y que las reglas del juego vuelvan a restablecerse en beneficio de la sociedad y de ellos”, demandó.

Enfatizó que los aspirantes presidenciales son responsables directo de que los peledeista estén pasando hambre.